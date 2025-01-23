Українські громади по всьому світу відзначили День Соборності – живі ланцюги єдності сформували на вулицях великих міст Європи, США, Канади, Австралії та інших країн, символізуючи непорушну єдність українського народу.

“Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо ціну єдності та згуртованості”, – наголосили в Українській громаді ОАЕ. 

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Цього року вперше на Rideau Canal в Оттаві – найдовшій ковзанці у світі – з нагоди Дня Соборності розгорнули 30-метровий прапор України. Українці Лівану утворили віртуальний ланцюг єдності. У Варшаві – зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. У Парижі, Порту, Единбурзі, Лейцпигу, й ще десятках міст майоріли українські прапори, обʼєднані в живий ланцюг.

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Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ
Фото: СКУ

“Єдність – це сила українського народу! Де б ми не були, які б відстані нас не розділяли – ми єдині у своєму серці та своїх прагненнях”, – написала українська громада в ПАР. 

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Під час Революції гідності організація активно долучалася до підтримки України, а в умовах повномасштабного вторгнення Росії організовує допомогу ЗСУ та цивільним.

Загалом відзначення українського державного свята відбулося в кількох десятках країн, в окремих регіонах відзначатимуть на найближчих вихідних. 

Володимир Когутяк, Віцепрезидент СКУ в Західній Європі та Віцепрезидент Об’єднання українців Франції (ОУФ), голова адвокаційного комітету СКУ, перед початком акції до Дня Соборності в Парижі дав інтервʼю українським медіа.

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Когутяк нагадав, що 11 січня СКУ оголоcив масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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