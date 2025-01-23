Українські громади по всьому світу відзначили День Соборності – живі ланцюги єдності сформували на вулицях великих міст Європи, США, Канади, Австралії та інших країн, символізуючи непорушну єдність українського народу.

“Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо ціну єдності та згуртованості”, – наголосили в Українській громаді ОАЕ.

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Цього року вперше на Rideau Canal в Оттаві – найдовшій ковзанці у світі – з нагоди Дня Соборності розгорнули 30-метровий прапор України. Українці Лівану утворили віртуальний ланцюг єдності. У Варшаві – зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. У Парижі, Порту, Единбурзі, Лейцпигу, й ще десятках міст майоріли українські прапори, обʼєднані в живий ланцюг.