Українські громади по всьому світу відзначили День Соборності – живі ланцюги єдності сформували на вулицях великих міст Європи, США, Канади, Австралії та інших країн, символізуючи непорушну єдність українського народу.
“Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо ціну єдності та згуртованості”, – наголосили в Українській громаді ОАЕ.
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Цього року вперше на Rideau Canal в Оттаві – найдовшій ковзанці у світі – з нагоди Дня Соборності розгорнули 30-метровий прапор України. Українці Лівану утворили віртуальний ланцюг єдності. У Варшаві – зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. У Парижі, Порту, Единбурзі, Лейцпигу, й ще десятках міст майоріли українські прапори, обʼєднані в живий ланцюг.
“Єдність – це сила українського народу! Де б ми не були, які б відстані нас не розділяли – ми єдині у своєму серці та своїх прагненнях”, – написала українська громада в ПАР.
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Загалом відзначення українського державного свята відбулося в кількох десятках країн, в окремих регіонах відзначатимуть на найближчих вихідних.
Володимир Когутяк, Віцепрезидент СКУ в Західній Європі та Віцепрезидент Об’єднання українців Франції (ОУФ), голова адвокаційного комітету СКУ, перед початком акції до Дня Соборності в Парижі дав інтервʼю українським медіа.
Когутяк нагадав, що 11 січня СКУ оголоcив масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.
Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.