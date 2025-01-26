Вже довго точаться дискусії щодо святкування Різдва. Його святкують за двома календарями, та от згоди ніяк не можуть дійти. У 2023 році президент підписав указ, і офіційна дата святкування змінилася. Другий рік поспіль Різдво в Україні святкується 25-го грудня.

Чому є дві дати святкування Різдва

Пояснення такої розбіжності дат у святкуванні Різдва просте. Використовуються два календарі: старий Юліанський та новий Григоріанський. Хоч і твердження, що православні святкували за Юліанським, а католики за Григоріанським, є правильним, проте для цього є причини.

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Усі європейські країни зробили зміни щодо дат та святкування за новим календарем. Радянська влада не хотіла приймати ці зміни, а лишила все як є. Тому й виникли такі розбіжності в датах.

Фото: .e-cerkva.com.ua

Багато країн, які входили до складу СРСР досі дотримуються Юліанського календаря, тоді як весь світ уже давно перейшов на Григоріанський. Юліанський відстає на 13 діб, тому і святкування пізніше.

Думки святих Отців щодо святкування Різдва

Священник Артем Шевченко поділився своєю думкою щодо зміни дати. Він зазначив, що ПЦУ з 1 вересня 2023 року перейшла на Новоюліанський календар (збігається з Григоріанським). Так само він зазначив, що обряди — це непогано, але це другорядна частина. Суть свята не змінилася, змінилася лише його дата. Суть залишається в самій події, а не в даті.

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Отець Віктор Маринчак висловив думку, що в будь-якому разі ми всі святкуємо в один день, просто за різними календарями. І зміна дати святкування на державному рівні — це для того, щоб з’єднатися з усім цивілізованим світом і всім разом святкувати за одним календарем. Так само додав, що навіть якщо люди святкуватимуть Різдво двічі (25 грудня і 7 січня), то нічого неправильного й поганого в цьому немає.

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Релігієзнавець, доктор богословських наук Дмитро Степовик додає, що визначення 25 грудня офіційним днем святкування Різдва — це вже шлях до прогресу. Перехід на Новоюліанський календар — це крок до Європи та відмова від Кремля. Хоча ці зміни й будуть поступовими, сам початок змін — це вже добре.

Священник Василь Левченко зазначає, що точну дату народження Ісуса Христа назвати важко. У церковній традиції обрали цю дату через зимове сонцестояння. Якраз від Різдва день починав ставати довшим, і це символізувало перемогу світла над темрявою (добра над злом). Проте слід пам’ятати, що якого числа не відбувалося би святкування, це завжди святкування народження одного й того ж Ісуса Христа. Для християн — це не просто дата, а нагадування про близькість і любов Бога до нас.

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Коли все-таки святкувати Різдво

Можна навести безліч аргументів на користь святкування Різдва 25 грудня, проте існують і вагомі аргументи на підтримку дати 7 січня.

Фото: proukrainu.blesk.cz

Думки «за» 25 грудня

у побуті ми користуємося григоріанським календарем, тож релігійні свята необхідно так само святкувати за цим календарем.

перехід на 25 грудня наблизить нас до європейських стандартів і віддалить від російських.

Пилипівський піст, який має закінчуватися до Різдва. Під час посту заборонені співи, веселощі та пишна їжа. Якщо святкування 25-го числа, то Новий рік якраз зустрічаємо без обмежень Посту.

якщо роки рахуються до та після Різдва Христового, то цілком логічно, що спочатку має бути свято народження Ісуса, а потім уже Новий Рік.

Думки «за» 7 січня

різка зміна дати святкування Різдва може призвести до розколу українців. Можливо, це необхідно робити поступово, мудро та ще раз усе обдумати.

перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня буде означати так само перенесення всіх інших релігійних свят на інші дати, що може плутати людей.

деякі історики та етнографи вважають, що дата 7 січня пішла не від Москви, а від Київської Русі, тому росіяни її запозичили в нас, а не ми в них.

немає принципової різниці, коли святкувати, адже точна датиа в Біблії не написана.

Коли українські зірки святкували Різдво

Багато українських зірок проводили Святвечір разом зі своїми родинами за великим столом, у традиційному одязі саме у ніч проти 25 грудня. Деякі святкували Різдво двічі — в грудні та січні. Пояснювали вони це тим, що їм легше переналаштуватися і вони готові перейти на новий календар, а от їхнім старшим поколінням важче й довше перелаштовуватися на новий лад. Тож для підтримки нового та вшанування старого вони святкують двічі.

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Фото: ua-migrant.pl

Григорій Решетник зі своєю сім’єю, Настя Каменських, Леся Нікітюк, Тіна Кароль, MamaRika, Світлана Тарабарова, Катерина Осадча, Ірина Федишин та багато інших зірок святкували Різдво з народними обрядами, в українському стилі. Так само в соціальних мережах вони привітали всіх своїх підписників та побажали миру, щастя та рідних поруч.

Кожен може сам обирати, коли святкувати Різдво. Проаналізувавши всі за та проти, ознайомившись із історією святкування та прислухавшись до внутрішнього відчуття, ви приймете правильне рішення. Можливо, перелаштування на 25 число буде поступовим. Можливо, деякий час ви все ще святкуватимете двічі. Проте не треба забувати про суть і значення цього свята, про народження Ісуса Христа та про любов Бога до нас.