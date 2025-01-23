Німецькі ЗРК Patriot розгорнуті для захисту неба над аеропортом Жешув у Польщі.

Цей аеропорт важливий для української логістики в умовах війни, повідомляє RMF24.

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Німецькі Patriot захищають аеропорт Жешув - що відомо

Відбулася офіційна передача завдань з протиповітряної оборони аеропорту “Ясьонка” від американських військових до німецького контингенту зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що дві батареї Patriot будуть прикривати аеропорт протягом шести місяців.

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Кілька днів тому НАТО взяло на себе контроль над безпекою аеропорту, заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він також висловив подяку американським військовим, які до цього моменту забезпечували захист аеропорту.

За словами віцепрем’єра Польщі, аеропорт Жешува відіграє критично важливу роль у забезпеченні логістики постачання гуманітарної та військової допомоги Україні.

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