У Памплоні відбувся II Конгрес українських асоціацій Іспанії КРАІ. Захід провели з 17 по 19 січня під темою “Альянс за майбутнє України”, повідомили в організації.

Зустріч обʼєднала близько 30 асоціацій та понад 120 учасників з усієї Іспанії. Серед іншого – представників різних політичних партій та медіа.

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“Конгрес урочисто відкрила Міністерка інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії Ельма Саїз Дельгадо”, – написали організатори.

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Учасники заходу зустрілися з головами уряду та парламенту Наварри, автономної спільноти на півночі Іспанії, а також з мером міста Памплона.

Йшлося про підтримку українських біженців, культурного обміну та подальшого посилення співпраці між Україною та Наваррою.

“Відмічено діяльність українських асоціацій та їхній внесок у розвиток громади”, – додали в КРАІ.

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Учасники об’єднали зусилля для вирішення спільних викликів, окреслити стратегії співпраці та створити нові ініціативи.

“Підтверджено важливість посилення українських спільнот за кордоном та подальшої підтримки України”, – написали організатори.

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Наступний Конгрес запланований на січень 2026 року в Мурсії.