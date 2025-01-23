У Памплоні відбувся II Конгрес українських асоціацій Іспанії КРАІ. Захід провели з 17 по 19 січня під темою “Альянс за майбутнє України”, повідомили в організації. 

Зустріч обʼєднала близько 30 асоціацій та понад 120 учасників з усієї Іспанії. Серед іншого – представників різних політичних партій та медіа.

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“Конгрес урочисто відкрила Міністерка інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії Ельма Саїз Дельгадо”, – написали організатори. 

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Учасники заходу зустрілися з головами уряду та парламенту Наварри, автономної спільноти на півночі Іспанії, а також з мером міста Памплона. 

Йшлося про підтримку українських біженців, культурного обміну та подальшого посилення співпраці між Україною та Наваррою. 

“Відмічено діяльність українських асоціацій та їхній внесок у розвиток громади”, – додали в КРАІ.

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Учасники об’єднали зусилля для вирішення спільних викликів, окреслити стратегії співпраці та створити нові ініціативи. 

“Підтверджено важливість посилення українських спільнот за кордоном та подальшої підтримки України”, – написали організатори.

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Наступний Конгрес запланований на січень 2026 року в Мурсії.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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