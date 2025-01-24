Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
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Атака дронів на Росію: горять промислові об’єкти та житлові будинки − подробиці
Під час нальоту безпілотників на Рязань була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ і Рязанський нафтопереробний завод. Відбулося займання.
Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова тимчасово не приймали та не відправляли рейси.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що Рязанський нафтопереробний завод − один із головних об’єктів нафтової промисловості Росії. Попри санкції, він продовжує роботу.
Цей НПЗ виробляє пальне для військової техніки, авіаційний гас, дизельне пальне, а також інші нафтопродукти, що використовуються ворожою армією.
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Завод забезпечує пальним як цивільний сектор, так і військово-промисловий комплекс Росії.
Очільник Рязанської області Павєл Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не став уточнювати, чи був НПЗ ціллю нападу і яка там наразі ситуація.
Вибухи в Підмосков’ї: дрони намагалися атакувати Москву
Цієї ночі під ударом опинилися кілька міських округів Московської області, повідомив мер Москви Сергій Собянін.
Сили ППО Міноборони заявили про нібито відбиття атаки дронів у міських округах Коломна і Раменське, дрони прямували в бік Москви.
Собянін заявив про збиття двох безпілотників у міському окрузі Подольськ.
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 121 безпілотника над територією Росії.
Згідно з повідомленням Міноборони РФ, безпілотники були збиті над такими регіонами:
- Брянська область (37);
- Рязанська область (20);
- Курська область (17);
- Саратовська область (17);
- Ростовська область (7);
- Московська область (6);
- Бєлгородська область (6);
- Воронезька область (3);
- Тульська область (2);
- Орловська область (2);
- Липецька область (2);
- Республіка Крим (1);
- Москва (1).
Брянський завод “Кремній” знову атакували безпілотники − що треба знати
У Брянську вкотре атакували завод “Кремній”, де виробляється мікроелектроніка для російських ракет та безпілотників, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
За його словами, на цьому заводі виробляють мікроелектроніку для:
- ракетних комплексів;
- зенітно-ракетних комплексів “Панцир”;
- ракет “Іскандер”;
- радіолокаційних станцій;
- засобів радіоелектронної боротьби;
- безпілотників.
Коваленко наголосив, що це вже щонайменше третя атака безпілотників на завод “Кремній”.
Попередні атаки на цей завод відбулися 19 жовтня 2024 року та 13 січня 2025 року.