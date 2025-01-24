Увечері 23 січня в російській Рязані ударні безпілотники налетіли на місцевий нафтопереробний завод, який входить до складу Роснефти, а в Брянську дрони знову атакували завод “Кремній”.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

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Атака дронів на Росію: горять промислові об’єкти та житлові будинки − подробиці

Під час нальоту безпілотників на Рязань була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ і Рязанський нафтопереробний завод. Відбулося займання.

Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова тимчасово не приймали та не відправляли рейси.

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що Рязанський нафтопереробний завод − один із головних об’єктів нафтової промисловості Росії. Попри санкції, він продовжує роботу.