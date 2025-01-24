Президент США Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що Китай і Росія могли б приєднатися до процесу денуклеаризації.

Трамп хоче залучити Росію та Китай до денуклеаризації − подробиці

Трамп наголосив на важливості глобальної денуклеаризації.

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“Ми також хотіли б побачити денуклеаризацію. До попередніх виборів ми вже обговорювали, і ви знаєте, що в Китаю зараз набагато менш масштабні ядерні стратегічні сили, ніж у нас. Але я думаю, вони намагатимуться нас наздогнати”, − зауважив американський лідер.

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Трамп вважає, що російський президент Владімір Путін має почати скорочувати власні стратегічні ядерні сили.

“Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Путін і я до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити”, − підсумував президент США.

Він додав, що така ініціатива стала б важливим кроком для забезпечення безпеки для всієї планети.

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