Нещодавній указ президента США Дональда Трампа, який запроваджує 90-денну паузу в наданні міжнародної допомоги, не стосується програм військової підтримки України, пише Голос Америки.

Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки − що треба знати

Міністерство оборони США зауважило, що безпекова допомога Україні не потрапляє під обмеження, встановлені нещодавнім указом про іноземну допомогу. Його дія поширюється лише на програми розвитку.

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Контракти на виробництво озброєння для України, укладені в межах USAI за ініціативою адміністрації експрезидента Штатів Джо Байдена, залишаються чинними.

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Указ Трампа також не стосується запланованих постачань зброї зі складів США, які були раніше оголошені Байденом у межах програми PDA.

Однак поки невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України.

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Трамп також звинуватив адміністрацію президента Байдена у приховуванні “реальної кількості загиблих українців”. За даними нового президента країни, українські втрати сягають 600-700 тисяч осіб,але він не уточнив, чи в оцінці українських втрат маються на увазі лише військові, чи це включно з цивільними.

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Очільник Штатів підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім президентом Джо Байденом.