Близько 100 фортепіано W. Hoffman отримали українські мистецькі школи та Київський державний музичний ліцей імені Миколи Лисенка від німецької компанії C. Bechstein Pianoforte AG.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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100 фортепіано W.Hoffman для музичних шкіл України - докладніше

C. Bechstein Pianoforte AG - один із провідних світових виробників акустичних фортепіано преміального сегменту.

Для обговорення співпраці та підтримки музичної освіти в Україні відбулася зустріч міністра культури України Миколи Точицького, представників компанії C. Bechstein та благодійного фонду “Карл Бехштейн”.

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Також з німецькою стороною був підписаний меморандум про співпрацю, який передбачає консолідацію зусиль з розвитку і підтримки українських закладів мистецької освіти.

Точицький подякував іноземним партнерам за благодійні ініціативи на підтримку молодих музикантів.

Скільки пошкоджено культурних об’єктів в Україні через війну

Повномасштабна війна в Україні завдала непоправної шкоди культурній спадщині країни, зруйнувавши або пошкодивши понад 2156 об’єктів культурної інфраструктури.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.