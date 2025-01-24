Новий президент США Дональд Трамп закликав російського президента Владіміра Путіна укласти мирну угоду, припинити війну проти України. Інакше Путін ризикує зіткнутися з більшим економічним тиском з боку Штатів, заявив він у інтерв’ю Fox News.

Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду − подробиці

“США введуть найсильніші санкції й тарифи проти РФ, якщо вона не погодиться завершити війну швидко”, − пояснив американський лідер.

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За його словами, це небажаний розвиток подій.

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“Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди”, − додав Трамп.

Президент США повторив власну тезу про те, що якби він був президентом у 2022 році, війна не почалася б. Трамп підсумував, що Україна була метою Путіна весь цей час, однак він не нападав чотири роки.

“Зеленський – не ангел”, − Трамп

“Він не повинен був допустити цієї війни. Зеленський – не ангел”, – наголосив Трамп.

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За його словами, повномасштабного вторгнення не сталося би, якби Україна з Росією домовилися.

“Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду легко. А Зеленський вирішив воювати”, – закцентував американський лідер.

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Трамп зауважив, що Росія мала 30 тис. танків, тоді як Україна “не мала майже нічого”.

“Ми почали постачати обладнання, яке вони використовували, але цю війну треба врегулювати” – підсумував республіканець.

Трамп хоче вмовити Китай і Росію зменшити їхні запаси ядерної зброї

Президент США під час брифінгу заявляв, що Китай і Росія могли б приєднатися до процесу денуклеаризації.

Трамп наголосив на важливості глобальної денуклеаризації. Він вважає, що російський президент має почати скорочувати власні стратегічні ядерні сили.

Президент США також хоче добитися зниження глобальних цін на нафту. На його думку, саме це допоможе завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.