Внаслідок повномасштабної війни в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 2156 об’єктів культурної інфраструктури.

Понад 17% з них - знищені, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Скільки пошкоджено культурних об’єктів в Україні

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,3% ).

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Загалом постраждали 1042 клубні заклади, 770 бібліотек, 165 закладів мистецької освіти, 120 музеїв і галерей, 39 театрів, кінотеатрів і філармоній, сім заповідників, дев’ять парків, зоопарків, а також чотири цирки.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри у 300 територіальних громадах (20,4% від усіх ОТГ в Україні) у:

Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (20%), Донецькій (87%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%)

Запорізькій (40,3%), Кіровоградській (4%), Київській (28,6%), Луганській (46,2%)

Львівській (5,5%), Миколаївській (44,2%), Одеській (10%), Полтавській (4%)

Сумській (62,7%), Харківській (58,9%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%)

Черкаській (6,1%), Чернігівській (50,9%) областях і Києві.

Станом на кінець грудня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі захоплені Росією.

Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, які постраждали внаслідок бойових дій.

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Скільки медичних та освітніх закладів України Росія знищила за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували або пошкодили 1941 український медичний заклад.

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.