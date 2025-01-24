OpenAI, творці популярного чат-бота ChatGPT, презентували новаторського ШІ-агента під назвою Operator, повідомляє Euronews.
OpenAI представила інноваційного ШІ-агента Operator
ШІ-агент здатен автономно відвідувати різні веб-сайти та виконувати завдання, зокрема заповнення форм, бронювання подорожей і навіть створення мемів.
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Такі агенти зі штучним інтелектом створені для виконання автономних дій, щоб допомогти людям, без їхніх прямих вказівок.
Вони збирають дані на основі преференцій самого користувача.
ШІ-агент має відмінності від чат-бота, такого як ChatGPT, який створений для ведення діалогів, схожих на спілкування з людьми, і виконує роль «другого пілота», надаючи користувачам допомогу.
Наразі Operator доступний лише в Сполучених Штатах для користувачів із підпискою на ChatGPT Pro.
«Operator незабаром буде в інших країнах», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.
При цьому він зазначив, що для появи ШІ-агента в Європі знадобиться певний час.
Основні характеристики ШІ-агента
- Автономність: агент може самостійно планувати, приймати рішення та діяти, аналізуючи великі обсяги даних
- Навчання в реальному часі: він постійно вдосконалює свої навички завдяки алгоритмам самонавчання
- Інтеграція: система може взаємодіяти з різними платформами, автоматизувати робочі процеси та виконувати завдання у сферах від бізнесу до наукових досліджень.
ШІ-агент здатний допомагати у вирішенні завдань, таких як управління даними, підтримка клієнтів, обробка складних аналітичних сценаріїв і навіть творчі процеси, як-от написання текстів чи створення дизайну.
Його інтеграція може значно підвищити ефективність роботи компаній та сприяти розвитку інновацій.