OpenAI, творці популярного чат-бота ChatGPT, презентували новаторського ШІ-агента під назвою Operator, повідомляє Euronews.

OpenAI представила інноваційного ШІ-агента Operator

ШІ-агент здатен автономно відвідувати різні веб-сайти та виконувати завдання, зокрема заповнення форм, бронювання подорожей і навіть створення мемів.

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Такі агенти зі штучним інтелектом створені для виконання автономних дій, щоб допомогти людям, без їхніх прямих вказівок.

Вони збирають дані на основі преференцій самого користувача.

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ШІ-агент має відмінності від чат-бота, такого як ChatGPT, який створений для ведення діалогів, схожих на спілкування з людьми, і виконує роль «другого пілота», надаючи користувачам допомогу.

Наразі Operator доступний лише в Сполучених Штатах для користувачів із підпискою на ChatGPT Pro.

«Operator незабаром буде в інших країнах», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

При цьому він зазначив, що для появи ШІ-агента в Європі знадобиться певний час.

Основні характеристики ШІ-агента

Автономність: агент може самостійно планувати, приймати рішення та діяти, аналізуючи великі обсяги даних

Навчання в реальному часі: він постійно вдосконалює свої навички завдяки алгоритмам самонавчання

Інтеграція: система може взаємодіяти з різними платформами, автоматизувати робочі процеси та виконувати завдання у сферах від бізнесу до наукових досліджень.

ШІ-агент здатний допомагати у вирішенні завдань, таких як управління даними, підтримка клієнтів, обробка складних аналітичних сценаріїв і навіть творчі процеси, як-от написання текстів чи створення дизайну.

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Його інтеграція може значно підвищити ефективність роботи компаній та сприяти розвитку інновацій.