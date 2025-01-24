США провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб та депортувавши сотні.

Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

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Депортація мігрантів у США - що відомо

«Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців», - написала Лівітт.

За її словами, сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.

«Найбільша в історії операція з масової депортації йде повним ходом. Обіцянки дані. Обіцянки виконані», - заявила Лівітт.

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Вона зробила репост повідомлення Імміграційної та митної поліції (ICE) про «538 арештів, 373 затриманих».

Трамп підписав указ про “негайне вигнання та депортацію” мігрантів

Новий президент США підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

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Адміністрація президента Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу мігрантам записуватися на прийом у пункті в’їзду.

Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом.

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