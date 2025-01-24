У Польщі пропонують обмежити виплати допомоги на дітей у розмірі 800+ злотих для українців, надаючи її лише тим, хто працює та сплачує податки.

Минулого тижня цю ініціативу запропонував мер Варшави та кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський, повідомляє PAP.

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Уряд Польщі обмежить допомогу 800+ для українців?

Тшасковський заявив, що обмеження виплат 800+ для безробітних українців є раціональним рішенням, яке принесе користь Польщі.

Голова партії «Право та справедливість» Маріуш Блащак повідомив, що його політична сила вже подала до Сейму проєкт змін до закону, щоб виплати 800+ надавали лише українцям, які працюють у Польщі.

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Ініціативу Тшасковського також підтримав віцепрем’єр, міністр оборони та лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.

«Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. Має бути внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава»,– сказав політик.

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск також висловився про ідею позбавити грошової допомоги (800+) українців, які не працюють і не сплачують податки в Польщі.

Йдеться про виплату у розмірі 800 злотих щомісяця на кожну дитину.

«Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати 800+ лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це», – написав він.

ЄС виділяє €116 млн на освіту українських дітей у Польщі

20 січня Єврокомісія надасть 116 мільйонів євро на навчання українських дітей у польських школах та їх подальшу інтеграцію на європейському ринку праці.

З лютого 2022 року Польща стала другим домом для багатьох українців, які змушені були рятуватися від війни.

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Серед них велика кількість дітей, для яких продовження освіти є критично важливим.