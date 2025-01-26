Українські військові, які тримають оборону біля Великої Новосілки на Донеччині, відступили з районів, де існувала загроза оточення.

Про це повідомили в 110 ОМБр.

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У бригаді запевнили, що загрози оточенню підрозділів ЗСУ у цьому районі немає.

Ситуація у Великій Новосілці

За словами військових, протягом останніх днів противник за допомогою піхоти намагався блокувати наші опорні пункти.

«Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення - знищувалося», - розповіли в 110 ОМБр.

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Українські воїни зазначили, що росіяни значно переважають за кількістю піхоти. Тоді як по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет.

«З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються», - заявили в бригаді.

Ворог потрапив у «вогняний мішок» у Великій Новосілці

Українські воїни додали, що увійшовши у селище ворог потрапив в «вогняний мішок».

У 110 ОМБр кажуть, що росіяни не зможуть продовжувати наступ з Великої Новосілки.

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«Виникла типова ситуація для москалів “головне зробити флаговтик”. Ціна та перспективи неважливі. Річка “Мокрі Яли”, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника», - зазначили наші воїни.

Щодо самого населеного пункту, то цілих будівель тут не залишилось.