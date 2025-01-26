У суботу ввечері російські війська атакували Берислав на Херсонщині. 

Вдарили з авіації.

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Про це повідомила Херсонська ОВА. 

Удар по медзакладу у Бериславі

Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. 

Попередньо, кілька медиків дістали контузії.

Ситуація на Херсонщині

У неділю від ранку обласна влада попереджала місцевих мешканців про загрозу FPV-дронів у напрямку Текстильного та Антонівки. 

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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. 

За інформацією поліції, окупанти били по житлових кварталах та автотранспорту з авіації, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії та БпЛА. 

Внаслідок атаки з дрона в Антонівці поранений 36-річний місцевий житель. Його госпіталізували. 

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У Велетенському окупанти скинули вибухівку на приватний будинок. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік. 

Берислав російські військові обстрілювали з танків та мінометів. А ввечері окупанти завдали по місту удару вісьмома керованими авіаційними бомбами. 

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