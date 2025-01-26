Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

У суботу ввечері російські війська атакували Берислав на Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині

У неділю від ранку обласна влада попереджала місцевих мешканців про загрозу FPV-дронів у напрямку Текстильного та Антонівки.

Advertisement

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів.

За інформацією поліції, окупанти били по житлових кварталах та автотранспорту з авіації, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії та БпЛА.

Внаслідок атаки з дрона в Антонівці поранений 36-річний місцевий житель. Його госпіталізували.

Більше по темі Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження Окупанти запускають по місту дрони «Молнія»: вони не дуже потужні, але мають багато вражаючих частин. Тому особливо небезпечні для людей на вулиці.

У Велетенському окупанти скинули вибухівку на приватний будинок. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік.

Берислав російські військові обстрілювали з танків та мінометів. А ввечері окупанти завдали по місту удару вісьмома керованими авіаційними бомбами.