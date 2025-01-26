У суботу ввечері російські війська атакували Берислав на Херсонщині.
Вдарили з авіації.
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Про це повідомила Херсонська ОВА.
Удар по медзакладу у Бериславі
Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.
Персонал лікарні встиг сховатися в укритті.
Попередньо, кілька медиків дістали контузії.
Ситуація на Херсонщині
У неділю від ранку обласна влада попереджала місцевих мешканців про загрозу FPV-дронів у напрямку Текстильного та Антонівки.
Протягом минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів.
За інформацією поліції, окупанти били по житлових кварталах та автотранспорту з авіації, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії та БпЛА.
Внаслідок атаки з дрона в Антонівці поранений 36-річний місцевий житель. Його госпіталізували.
Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження
У Велетенському окупанти скинули вибухівку на приватний будинок. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік.
Берислав російські військові обстрілювали з танків та мінометів. А ввечері окупанти завдали по місту удару вісьмома керованими авіаційними бомбами.