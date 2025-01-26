Терористичне угрупування ХАМАС у суботу ввечері не надало Ізраїлю інформацію про статус заручників, які мають бути звільнені найближчими тижнями, що є порушенням угоди про звільнення полонених і припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Крім того, Ізраїль заявив, що ХАМАС також порушив умови угоди, не звільнивши цивільну жінку Арбель Єгуд разом з жінками-солдатами в суботу.

Ізраїль заявив, що ХАМАС порушує домовленості щодо миру

У відповідь на це Ізраїль заявив, що не дозволить заплановане раніше повернення переміщених палестинців на північ Гази доти, доки не буде звільнено Єгуд.

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Видання пише, що це рішення також означає, що ЦАХАЛ не виведе війська з частини коридору Нецарім, як було заплановано в неділю. Коридор розділяє сектор Гази навпіл зі сходу на захід і відділяє її південь від півночі.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був поінформувати Ізраїль до кінця суботи, хто із решти 26 заручників зі списку, які підпадають під так звану «гуманітарну» категорію - жінки, діти, люди похилого віку, - живі.

Але терористичне угруповання не дотрималося терміну, і ізраїльські офіційні особи підтвердили, що Єрусалим не отримав оновленої інформації.

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Після оголошення Ізраїлем цього рішення ХАМАС у своїй заяві звинуватив Єрусалим у «затягуванні виконання умов припинення вогню».

Проте у суботу ХАМАС повідомив Al Jazeera і Reuters, що Єгуд жива і буде звільнена 1 лютого під час наступного етапу.

ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць

У суботу ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць. Усі вони є військовими.

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив тиждень тому. Їх утримували в Газі від 7 жовтня 2023 року.

Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я.

Угода передбачає, що на першому етапі мають звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують в Газі, в обмін на тисячі палестинських в’язнів. Зробити це планують протягом шести тижнів.