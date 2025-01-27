У той час як уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо стикається з масовими демонстраціями через свою проросійську політику, коаліційна криза досягла критичної точки: чотири депутати «тимчасово» відкликали свою підтримку, залишивши уряд без парламентської більшості.

Загальнонаціональні протести охопили понад 30 словацьких міст: громадяни вимагають від уряду Фіцо припинити свою проросійську політику і діяти в інтересах Словаччини як члена ЄС і НАТО, вперше відкрито закликаючи до його відставки.

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Однак Фіцо оголосив, що не планує йти у відставку, стверджуючи, що «уряд можна змінити лише через вибори». Він знову визнав, що можуть знадобитися дострокові вибори, якщо партнери по коаліції не зможуть вирішити внутрішні проблеми.

«Це було би технічним рішенням проблем коаліції, але не обов’язково найкращим політичним рішенням», – сказав Фіцо в суботу в інтерв’ю STVR.

Уряд Фіцо, до якого входять члени його партії Smer-SD та партнерів по коаліції SNS і Hlas-SD, перебуває в стані кризи ще з осені. За цей час від SNS відкололися три депутати, які за підтримку уряду вимагали міністерські крісла, а чотири депутати від Hlas-SD почали відкрито виступати проти політики уряду.

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Напруженість ще більше зросла в п’ятницю, коли Hlas-SD несподівано виключила зі своїх лав двох бунтівних депутатів – Самуеля Мігаля і Радомира Шалітроша, звинувативши їх у «здирницьких вимогах».

У відповідь на це всі чотири депутати-бунтівники виступили із заявою, в якій закликали прем’єр-міністра терміново вирішити ситуацію і оголосили, що утримаються від голосування за урядові законопроєкти, поки питання не будуть вирішені.

Коаліція Фіцо, яка на початку свого терміну мала 79 депутатів у 150-місному парламенті (що ледь перевищувало мінімальну кількість 76), тепер де-факто не має більшості – за найоптимістичнішим сценарієм, у неї максимум 75 голосів.

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Фіцо висловив здивування рішенням Hlas-SD про виключення депутатів, заявивши, що такий крок був би прийнятним, якби коаліція налічувала 100 депутатів, але не в такій крихкій ситуації.

Лідер опозиції Міхал Шимечка з «Прогресивної Словаччини» (PS/RE) зазначив: «Ми є свідками краху четвертого уряду Фіцо в режимі реального часу».

«Парламент зараз паралізований не через якісь зовнішні темні сили, що діють на задньому плані, а через нездатність Фіцо керувати», – додав Шимечка, заявивши, що його партія готова підтримати призначення дострокових виборів.

У вівторок парламент має голосувати за вотум довіри уряду за поданням опозиції, і шанси уряду видаються невеликими.

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Нагнітання страху на тлі протестів

Напередодні п’ятничних демонстрацій уряд Фіцо розпалював страхи, заявляючи про плани перевороту «в стилі Майдану» і попереджаючи про можливі провокації або ескалацію.

Насправді протести були мирними й спокійними. Незважаючи на це, уряд продовжує просувати наратив про «переворот» і заявляє, що найближчими днями він планує вислати десятки «іноземних інструкторів», які нібито стоять за цим.

Фіцо також заявив, що опозиція маніпулює протестувальниками і вводить їх в оману заявами про те, що його уряд планує вихід Словаччини з ЄС, а це, за його словами, не розглядається.

Однак за два тижні після повернення з Москви впливовий депутат від партії Smer-SD Тібор Ґашпар натякнув на можливість виходу Словаччини з ЄС, і його однопартієць – Фіцо – підтримав його.

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Тиск посилюється

Наразі, окрім розбіжностей всередині своєї коаліції, Фіцо стикається зі зростаючим тиском вуличних протестів і широкої коаліції професіоналів.

Минулого тижня понад 100 психіатрів підписали відкритого листа прем’єру із закликом змінити свою поведінку або піти у відставку. Натепер кількість підписів зросла до 855.

Протягом останніх тижнів подібні кроки зробили й інші професійні групи, висловлюючи занепокоєння напрямком діяльності уряду, його впливом на демократію в Словаччині та становище країни в ЄС.

Серед них – колишні міністри закордонних справ і дипломати, асоціації роботодавців, губернатори регіонів, духовенство, психологи, науковці, викладачі, вчителі, студенти та водії вантажівок.