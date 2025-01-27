Тернопільський поет Михайло Микусь загинув на фронті, захищаючи Україну у складі 5 окремої штурмової бригади.

Про це повідомив волонтерський проєкт Недописані у соцмережах.

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Поет Михайло Микусь загинів на фронті - що відомо

«На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій Всесвіт тисячі мрій. Честь», — ідеться у повідомленні.

Михайло приєднався до лав Збройних Сил України у 2022 році. Він обрав для себе позивний Небо.

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Обставини загибелі не повідомляються.

Михайло Микусь, випускник факультету філології та журналістики Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка.

До повномасштабного вторгнення він писав вірші та пісні, а також виступав з концертами у рідному місті.

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