Кілька профспілок Фінляндії розпочинають страйки з понеділка, вимагаючи покращення умов праці та підвищення заробітної плати, повідомляє Yle.

Масштабні страйки у Фінляндії: вимоги та наслідки

Страйк Промислової профспілки, пов’язаний з колективними переговорами з роботодавцями технологічної та хімічної галузей, розпочнеться на майже 50 підприємствах технологічної та хімічної промисловості.

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Він охоплює 13 100 працівників на 97 різних об’єктах. Страйк триватиме на першому етапі шість днів.

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Профспілки та роботодавці не діійшли згоди щодо підвищення зарплат, що призвело до страйків. Профспілки  наполягають на 10%, роботодавці вважають це неприйнятним.

До цього страйку долучились сім інших профспілок, серед яких Профспілка працівників автомобільного та транспортного сектора (AKT), Профспілка працівників сфери послуг (PAM).

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Є підстави вважати, що кабель зазнав значних пошкоджень через зовнішній вплив.

Промислова профспілка оголосила страйк на підприємствах UPM kymmene і UPM Plywood, який охопить 13 500 працівників.

Також профспілка Pro попередила про тижневий страйк у 21 компанії технологічної галузі.

Профспілка працівників транспорту АКТ (Auto- ja kuljetusalan työtekijäliitto) блокує поставки 19 різних компаній, що означає, що члени АКТ не оброблятимуть товари або вантажі цих компаній у портах.

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Профспілка працівників електроенергетики (Sähköliitto) оголосила власний страйк, що стосується робіт з технічного обслуговування, ремонту та інвестицій на суднобудівному заводі Meyer в Турку.

Хвиля страйків триватиме до 14 лютого в два етапи, якщо між сторонами трудового конфлікту не буде досягнуто згоди.

Минулі страйки у Фінляндії - що відомо

31 січня 2024 року майже 300 000 робітників по всій Фінляндії вийшли на страйк, оголошений профспілками, проти змін у законодавстві. Подія ускладнила ситуацію у різних сферах.

Чинний фінський уряд запропонував систему, за якою оплата праці в економіці прив’язана до експортного сектора.

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Це заборонить національному трудовому посереднику пропонувати підвищення заробітної плати, яке є вищим, ніж узгоджено з експортним сектором, у будь-якому трудовому спорі.

Мітингувальники вважають, що нові закони посилять нерівність у суспільстві, послаблять позиції робітників і завдадуть шкоди малозабезпеченим верствам населення та безробітним.

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