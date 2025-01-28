Посли країн “Великої сімки” (G7) закликали Україну якомога швидше вирішити ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Реакція G7 на конфлікт між Умєровим і АОЗ − подробиці

У заяві, опублікованій у соцмережі Х, посли G7 рекомендують оперативно врегулювати конфлікт в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.

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“Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів”, − йдеться у заяві.

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Конфлікт виник після того, як міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжити контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою, попри рішення Наглядової ради агенції.

Конфлікт між Умєровим і керівницею АОЗ − що потрібно знати

Рішення Умєрова про розірвання контракту з Безрукової викликало спротив і нині порушує питання про можливі наслідки для оборонної стратегії країни в умовах повномасштабної війни з Росією.

За даними New York Times, Умєров зазначав, що агентство не впоралося з постачанням амуніції на фронт, а також було втягнуте в “політичні ігри”. Безрукова ж заявляла, що її контракт продовжений наглядовою радою агентства, а рішення Умєрова не має законних підстав.

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У Києві вчора, 27 січня, січня західні дипломати зустрілися з представниками уряду та агентства для обговорення ситуації із закупівлями. Очільник антикорупційного комітету українського парламенту Радіна закликала Умєрова піти у відставку.

Агентство створили для забезпечення прозорості та ефективності у процесі закупівель зброї для ЗСУ.