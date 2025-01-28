Посли країн “Великої сімки” (G7) закликали Україну якомога швидше вирішити ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
Реакція G7 на конфлікт між Умєровим і АОЗ − подробиці
У заяві, опублікованій у соцмережі Х, посли G7 рекомендують оперативно врегулювати конфлікт в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.
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“Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів”, − йдеться у заяві.
Конфлікт виник після того, як міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжити контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою, попри рішення Наглядової ради агенції.
Конфлікт між Умєровим і керівницею АОЗ − що потрібно знати
Рішення Умєрова про розірвання контракту з Безрукової викликало спротив і нині порушує питання про можливі наслідки для оборонної стратегії країни в умовах повномасштабної війни з Росією.
За даними New York Times, Умєров зазначав, що агентство не впоралося з постачанням амуніції на фронт, а також було втягнуте в “політичні ігри”. Безрукова ж заявляла, що її контракт продовжений наглядовою радою агентства, а рішення Умєрова не має законних підстав.
У Києві вчора, 27 січня, січня західні дипломати зустрілися з представниками уряду та агентства для обговорення ситуації із закупівлями. Очільник антикорупційного комітету українського парламенту Радіна закликала Умєрова піти у відставку.
Агентство створили для забезпечення прозорості та ефективності у процесі закупівель зброї для ЗСУ.
G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 27, 2025