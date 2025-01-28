Металургійна промисловість РФ у 2024 році зазнала стрімкого падіння. Найбільший в Росії Магнітогорський меткомбінат скоротив виробництво сталі на 14%, а чавуну – на 4,5%.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО.

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Війна та санкції руйнують економіку РФ: металургійна галузь у кризі

«Найбільший в рф Магнітогорський меткомбінат скоротив на 14% виробництво сталі та на 4,5% – чавуну. Найбільший виробник кольорових металів «Норнікель» скоротив випуск нікелю на 6%, міді – на 12%, паладію – на 10%. Експорт російської сталі та сталевих труб обвалився на 22% та 77% відповідно», - ідеться в повідомленні.

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Підприємства пояснюють падіння виробництва плановою модернізацією.

Однак експерти вбачають справжні причини в втраті ринків збуту через санкції, зниженні цін та попиту на метал, а також в кризових вищах в самій Росії.

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«Щоб не говорили влада рф і пропаганда, війна проти України та санкції знищують засадничі галузі економіки рф. І прогнози на майбутнє для Кремля невтішні – промвиробництво падатиме й далі», - наголосили в ЦПД.

Росія поширює фейки про темпи виготовлення ракет

10 грудня Росія бреше про швидкість виробництва гіперзвукових ракет “Орєшнік”, стверджує Центр протидії дезінформації РНБО.

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За словами керівника РНБО Андрія Коваленка, санкції сповільнили виробництво ракет в РФ.

Виробництво більш технологічних ракет, зокрема “Кинджалів”, здійснюється в одиничних кількостях. “Орєшнік” своєю чергою є ще складнішим у виробництві, тому інформація про масове виробництво цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим обманом.