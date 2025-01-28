З тимчасово окупованих територій вдалося повернути п’ятьох дітей, повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна.

З російської окупації повернули ще п’ятьох дітей із родинами

Дітей було повернуто до України 28 січня.

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“В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще п’ятьох українських дітей віком від 1,5 до 18 років, які тривалий час перебували під російською окупацією.

Серед повернених – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Поки мати була в неволі, її родина змушена була приховувати наміри про виїзд, щоб не нашкодити їй. Також повернувся додому 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі”, – пояснила радниця.

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Водночас 17-річний юнак особисто звернувся по допомогу, щоб виїхати з окупації та повернутися до України.

Кожне повернення дитини до України, за словами Зарівни, є складною операцією, яка вимагає координації багатьох зусиль.

“Ми продовжуємо працювати, щоб повернути додому кожну українську дитину”, – підсумувала вона.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

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А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

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Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.