29 січня в Україні вшановують пам’ять Героїв Крут — молодих патріотів, які у 1918 році стали на захист Києва від наступу більшовицьких військ. Попри значну перевагу ворога, вони змогли затримати його просування, що дало змогу українській делегації укласти Брестський мирний договір. Це стало важливим кроком до міжнародного визнання незалежності Української Народної Республіки.

Як курсанти зупинили наступ більшовицьких військ

22 січня 1918 року була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Одразу після цього більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова пішли в наступ на Київ. Українське керівництво очікувало удару з полтавського напрямку, тому головні сили були зосереджені там. Водночас оборону біля станції Крути, що за 18 км від Ніжина, зайняли 500-600 українських бійців: курсанти Першої української військової школи, добровольці Студентського куреня, козаки Вільного козацтва та залізнична охорона. Вони мали 16 кулеметів і бронепотяг із гарматою на залізничній колії.

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Більшовики, чисельність яких становила 3 000 - 4 000 осіб, атакували позиції українських захисників вранці 17 (30) січня. Бій тривав близько 10 годин. Попри чисельну перевагу противника, українці стримували наступ ворога, завдаючи йому значних втрат. Під вечір командир українського загону Аверкій Гончаренко наказав відступати до потяга. Однак одна з груп курсантів повернулася на станцію, вже захоплену ворогом. 27 бійців потрапили в полон і були страчені. Перед розстрілом юнаків 19-річний Григорій Піпський почав співати “Ще не вмерла Україна”, і його підтримали товариші.

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Подвиг “крутянців” затримав більшовицький наступ на Київ на кілька днів, що дозволило українській делегації укласти Брестський мир і закріпити незалежність УНР. За різними оцінками, у бою загинули від 70 до 100 українських бійців, ще близько 250 були поранені. Лише в березні 1918 року, після звільнення Чернігівщини, загиблих героїв поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

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Пам’ятки та заходи на честь Героїв Крут

Кадр з фільму “Крути 1918”

У 1930-х роках радянська влада зруйнувала могили загиблих героїв, а Аскольдову могилу перетворила на парк. Після здобуття Україною незалежності відновити братську могилу не вдалося, проте у 2006 році на місці бою був встановлений символічний пам’ятник загиблим курсантам.

До 80-ї річниці бою була випущена пам’ятна монета номіналом 2 гривні. У 2019 році вийшов історичний фільм режисера Олександра Шапарєва “Крути 1918”, який викликав суперечливі відгуки. Подвиг молодих воїнів надихнув багатьох митців. Зокрема, Павло Тичина присвятив їм вірш “Пам’яті тридцяти”.

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Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут. Проводяться тематичні лекції, історичні уроки, круглі столи, книжкові виставки та пам’ятні заходи, що висвітлюють хроніку тих подій і значення подвигу молодих захисників України.

Бій під Крутами є не лише трагічною сторінкою історії, а й символом незламності духу та готовності українців відстоювати незалежність своєї держави.