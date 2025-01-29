Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського президента Владіміра Путіна про нібито “нелегітимність” українського лідера в контексті переговорів.

Реакція Зеленського на заяву Путіна про “нелегітимність” у переговорах − подробиці

“Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною”, − наголосив український лідер.

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Він нагадав, як у 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.

“Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення”, − пояснив Зеленський.

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За його словами, світові лідери мають врахувати помилки попередніх років і лідерів, що вже пішли зі сцени.

Зеленський додав, що російський лідер має великі можливості, щоб руйнувати світ, але він побоїться протистояти суттєвому тиску лідерів.

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Путін “готовий до переговорів”, але відмовляється визнати легітимність Зеленського

У коментарі російським пропагандистам російський лідер заявив, що вести переговори можна з ким завгодно, але український президент нібито “через нелегітимність” не може нічого підписувати.

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“Але якщо він хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і України, і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної шорсткості”, − додав очільник РФ.

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Президент Росії, на думку аналітиків, і надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни.

Напередодні президент РФ заявляв про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які, за його словами, турбують Вашингтон.

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Він додав, що у нього з Трампом завжди були ділові та прагматичні відносини.