Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського президента Владіміра Путіна про нібито “нелегітимність” українського лідера в контексті переговорів.

Реакція Зеленського на заяву Путіна про “нелегітимність” у переговорах − подробиці

“Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною”, − наголосив український лідер.

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Він нагадав, як у 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною.

“Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення”, − пояснив Зеленський.

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Високопосадовець НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що спроба замаху на генерального директора компанії Rheinmetall у липні минулого року – лише верхівка айсберга.

За його словами, світові лідери мають врахувати помилки попередніх років і лідерів, що вже пішли зі сцени.

Зеленський додав, що російський лідер має великі можливості, щоб руйнувати світ, але він побоїться протистояти суттєвому тиску лідерів.

 

Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього
Президент України Володимир Зеленський

Путін “готовий до переговорів”, але відмовляється визнати легітимність Зеленського

У коментарі російським пропагандистам російський лідер заявив, що вести переговори можна з ким завгодно, але український президент нібито “через нелегітимність” не може нічого підписувати.

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“Але якщо він хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і України, і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної шорсткості”, − додав очільник РФ.

Путін не зацікавлений у мирі без виконання своїх вимог

Президент Росії, на думку аналітиків, і надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни. 

Напередодні президент РФ заявляв про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які, за його словами, турбують Вашингтон.

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Він додав, що у нього з Трампом завжди були ділові та прагматичні відносини.

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