Лідер українського ринку онлайн-таксі, Uklon, зараз не межі продажу найбільшому телеком-оператору країни, компанії Kyivstar, після багатьох років конкуренції з міжнародними гравцями Uber і Bolt, повідомляє Forbes.

У грудні 2024 року Kyivstar подав заявку до Антимонопольного комітету України на придбання компанії, згідно з джерелами видання.

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Угода може стати кульмінацією для успіху компанії, чий дохід за перші квартали 2024 року досяг 1,2 мільярда гривень (28,6 мільйона доларів США) – удвічі більше, ніж за той самий період у 2023 році.

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Менеджер ринку райдхейлінгу, який спілкувався з Forbes Україна на умовах анонімності, зазначив, що співзасновники Uklon шукали можливість вийти з бізнесу протягом кількох років. «З того моменту, як вони про це задумались, компанія у найкращому стані для продажу», – додає він.

Протягом останнього року співзасновники Uklon – Сергій Смуc, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія Дубровські – не брали участі в операційному управлінні, найнявши Сергія Гришкова на посаду генерального директора, пише Forbes.

Троє співзасновників перейшли до роботи в наглядовій раді компанії.

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Аналітики Forbes Україна оцінюють поточну вартість Uklon у 40–80 мільйонів доларів США.

Чому засновники Uklon продають успішну компанію

Ринок України став надто вузьким для найпопулярнішого в Україні сервісу райдхейлінгу та таксі. У той час як конкурент, естонський сервіс Bolt, стрімко набирає позиції і може наздогнати українську компанію.

«Велике зростання на українському ринку зараз неможливе, – розповів Forbes співрозмовник з ринку райдхейлінгу. – Uber вибивати вже нікуди, змагатися з Bolt – дорого».

«У Bolt досить сильна позиція, – пояснив Forbes керівний партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок. – Якщо компанія вирішить інвестувати в Україну $10 млн за рік, конкурувати з цим буде важко».

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З 2016 по 2021 рік Uber інвестував до 40 мільйонів доларів у Україну, розповів Forbes у травні колишній регіональний менеджер Bolt Тарас Потічний.

«Uklon бачить, що ми його швидко наздоганяємо, – заявив генеральний директор і засновник Bolt Маркус Вілліг для Forbes Україна у липні 2024 року. – Судячи з тенденцій на ринку, ми станемо номером один в Україні швидше, ніж за три роки».

Для збереження лідерства на ринку Uklon потрібен інвестор із великими фінансовими можливостями – Kyivstar може стати ідеальним варіантом із його 23 мільйонами клієнтів в Україні та експертизою на закордонних ринках через материнську компанію VEON.

VEON працює в Казахстані, Узбекистані, Пакистані та Бангладеші. Саме розширення на закордонні ринки поки що було неуспішним для Uklon.

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З 2017 року компанія запускала діяльність у Грузії, Молдові, Азербайджані та Узбекистані, але вийшла з усіх ринків, окрім Узбекистану, де виконує понад 1 мільйон поїздок на місяць, розповів Гришков Forbes Україна в серпні 2024 року.

Kyiv Post раніше писав, що Uklon вийшов з Азербайджану через нові обмеження в регулюванні райдхейлінгу у Баку.

Угода з Kyivstar є прикладом «розумних грошей», коли інвестор приносить експертизу, заявило джерело в ринку райдхейлінгу для Forbes Україна. «Uklon зможе легше виходити на ринки, де працюють «дочки» Veon, за рахунок їхніх знань», – додає він.

ЗМІ також припускає, що новий капітал допоможе Uklon діяти більш агресивно.

За підтримки Kyivstar Uklon зможе йти на більші ризики, повідомило джерело на інвестиційному ринку для Forbes. «Коли ти ризикуєш своїм кешем, ти будеш стриманий, – додає він. – Коли за тобою є великий стратег, ти більш агресивний», – зазначило джерело.

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У третьому кварталі 2024 року дохід Kyivstar зріс на 17,9% і становив приблизно 10,3 мільярда гривень (245,2 мільйона доларів США), а EBITDA збільшилася на 6,9% до 5,9 мільярда гривень (140,5 мільйона доларів США), пише Forbes.

Kyiv Post раніше повідомляв, що найбільша телеком-компанія України та мобільний оператор Kyivstar підписали меморандум, що запускає підготовку компанії до IPO на біржі Nasdaq.

Veon Ltd., власник Kyivstar, підписав меморандум про взаєморозуміння з американською інвестиційною компанією Cohen Circle. Компанії планують об’єднати бізнеси для опосередкованого лістингу акцій Kyivstar на Nasdaq у США.

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Наразі Uklon належить попереднім засновникам у таких частках: 38,46% кожному з Вікторії та Дмитра Дубровських і 11,54% кожному з Смуcа та Дятленка, згідно з YouControl.

Але навіть якщо вони залишать компанію, вони не залишаться без нічого. У червні 2024 року вони запустили фонд Nezlamni для інвестицій у стартапи оборонної сфери, який станом на січень зробив п’ять інвестицій, повідомляє Forbes Україна.