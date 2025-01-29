Європейський Союз не планує вводити повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в рамках нового, 16-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє Politico.

ЄС не заборонить імпорт російського СПГ: нові санкції обмежені

Хоча нові санкції передбачають заборону постачання російського СПГ на деякі термінали ЄС, це обмеження не вплине на більшу частину імпорту.

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Російський скраплений газ, як і раніше, постачатиметься на більшість терміналів Євросоюзу.

За інформацією дипломатів, які беруть участь у переговорах, новий пакет санкцій обмежить використання Росією 74 суден, що належать до “тіньового флоту”.

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Новий пакет санкцій ЄС також передбачає обмеження на імпорт російського алюмінію, який займає приблизно 6% європейського ринку.

Рада міністрів ЄС продовжила санкції проти РФ

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

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Високопосадовець НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що спроба замаху на генерального директора компанії Rheinmetall у липні минулого року – лише верхівка айсберга.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Перед засіданням Ради ЄС стало відомо, що Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки.

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Раніше Орбан заявляв, що Брюссель повинен адаптуватися до світових змін, пов’язаних з президенством Трампа, тому що «починається нова ера».

ЄС наполягає на зниженні стелі ціни на російську нафту

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявляла, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.

6 грудня країни-члени Європейського Союзу не змогли остаточно узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані заходи включали продовження дозволу Чехії на імпорт російських нафтопродуктів через Словаччину. 

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Пакет призупинився, оскільки дві країни-члени ЄС заперечували проти продовження термінів виходу європейських компаній з Росії.

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