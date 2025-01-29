У 2024 році в Україні зареєстровано 323 кримінальні провадження про рейдерство. Це на 11% менше, ніж у 2023 році, і в 1,8 рази менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомив Опендатабот.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Рейдерство в Україні: зміни у 2024 році
За даними Опендатабот, найчастіше рейдерські захоплення пов’язані з:
- підробкою документів (74%);
- протидією законній господарській діяльності (17%);
- протиправним заволодінням майном (9%).
До суду дійшло лише 28% зареєстрованих справ.
Advertisement
Бізнес частіше скаржиться на рейдерство − подробиці
Водночас бізнес частіше звертається по допомогу до Офісу протидії рейдерству. У 2024 році зареєстровано 1722 скарги, що на 42% більше, ніж у 2023 році.
86% скарг стосуються рейдерства нерухомості, 14% − захоплення бізнесу.
Лише 30% скарг задовольнили минулого року.