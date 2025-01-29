Україна отримує від країн “Морської коаліції” широкий спектр допомоги для розвитку своїх військово-морських спроможностей - від кораблів і катерів до протимінних систем та озброєння.

Про це повідомила преслужба Міністерства оборони України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Яку допомогу отримали ВМС України

Держави-учасниці Коаліції допомагають Україні розвивати військово-морські спроможності.

Зокрема, надаючи кораблі та катери, морське ударне озброєння, засоби спостереження та розвідки, протимінні системи, а також посилюючи амфібійні можливості морської піхоти та здійснюючи підготовку особового складу.

Advertisement

Окрім постачання кораблів, вертольотів та інших систем, “Морська коаліція” проводить навчання екіпажів, операторів та технічного персоналу, а також забезпечує технічну підтримку.

Україна отримає цього року три протимінні кораблі класу Alkmaar від Нідерландів та Бельгії.

Більше по темі Литовський урядовець Гавриловас може опинитися під слідством Його вже критикували за його музичні вподобання з ностальгією по СРСР, однак він відкидає звинувачення.

Ці кораблі є основою протимінної тактичної групи, яка безпосередньо проводитиме ліквідацію мінної загрози в українських водах.

США, Нідерланди, Канада, Швеція та Фінляндія передали Україні катери різного класу.

Крім того, “Морська коаліція” створила морський навчальний центр у Румунії для підготовки українських морських піхотинців.

Advertisement

Коаліція морських спроможностей - що відомо

До Коаліції морських спроможностей входять 18 держав: Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швеція, Португалія, Польща, Румунія та Туреччина.

Фінляндія, Ісландія і Канада також роблять свій внесок у розвиток військово-морських спроможностей України, але ще не є членами Коаліції.

Крім того, Австралія та Японія розглядають можливість приєднання.