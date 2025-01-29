Україна отримує від країн “Морської коаліції” широкий спектр допомоги для розвитку своїх військово-морських спроможностей - від кораблів і катерів до протимінних систем та озброєння.
Про це повідомила преслужба Міністерства оборони України.
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Яку допомогу отримали ВМС України
Держави-учасниці Коаліції допомагають Україні розвивати військово-морські спроможності.
Зокрема, надаючи кораблі та катери, морське ударне озброєння, засоби спостереження та розвідки, протимінні системи, а також посилюючи амфібійні можливості морської піхоти та здійснюючи підготовку особового складу.
Окрім постачання кораблів, вертольотів та інших систем, “Морська коаліція” проводить навчання екіпажів, операторів та технічного персоналу, а також забезпечує технічну підтримку.
Україна отримає цього року три протимінні кораблі класу Alkmaar від Нідерландів та Бельгії.
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Ці кораблі є основою протимінної тактичної групи, яка безпосередньо проводитиме ліквідацію мінної загрози в українських водах.
США, Нідерланди, Канада, Швеція та Фінляндія передали Україні катери різного класу.
Крім того, “Морська коаліція” створила морський навчальний центр у Румунії для підготовки українських морських піхотинців.
Коаліція морських спроможностей - що відомо
До Коаліції морських спроможностей входять 18 держав: Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, США, Франція, Швеція, Португалія, Польща, Румунія та Туреччина.
Фінляндія, Ісландія і Канада також роблять свій внесок у розвиток військово-морських спроможностей України, але ще не є членами Коаліції.
Крім того, Австралія та Японія розглядають можливість приєднання.