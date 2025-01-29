У Загребі відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Хорватії Андрей Пленковича.

Посадовці обговорили подальшу військову підтримку України, боротьбу з тіньовим флотом РФ та пришвидшення закінчення війни.

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Хорватія приєднається до боротьби з тіньовим флотом РФ

Хорватський прем’єр оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги для України.

“Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра, – зазначив Шмигаль.

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За словами українського прем’єра, вони домовилися вивчити можливості створення спільної робочої групи, яка відстежувала б протиправну діяльність тіньового флоту РФ.

Також прем’єри обговорили можливості долучення хорватських енергетичних компаній до відбудови України.

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“Ми вдячні за допомогу в галузі енергетики. Росія хоче занурити нас в темряву, атаки проти нашої енергосистеми не припиняються, і ми розраховуємо, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України”, - сказав Шмигаль.

Сторони обговорили посилення енергетичної безпеки Європи, зокрема використання українських газосховищ, які є найбільшими на континенті (31 млрд куб. м).

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Окрім цього, Шмигаль та Пленкович обговорили питання щодо розмінування України.