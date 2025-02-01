Північнокорейські війська, яких РФ залучила до війни проти України у Курській області, зазнають великих втрат.

Через це росіяни проводять ротацію на Курщині.

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Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Втрати військ КНДР на Курщині

«Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців Північної Кореї, які знаходяться під умовним легендуванням, прикриттям, під чужими документами на території Російської Федерації та ведуть агресивну війну проти українських військ, є частиною цієї війни. Великі втрати передбачають заходи із ротації, із заміни, і такі заходи відбуваються», - сказав Юсов.

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Андрій Юсов додав, що військова підтримка з боку режиму Північної Кореї продовжується - як у силах, так і у засобах.

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«Коли можна було робити певні офіційні заяви, вони обов’язково будуть робитися. Але те, про що повідомляють міжнародні колеги, журналісти,- вони бачать (це можна підтвердити) великі втрати, а це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу, не можуть виконувати поставлені задачі. Тому так, ротаційні заходи мають місце», - додав він.

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Війська Північної Кореї відступили з Курська

The New York Times з посиланням на американських чиновників написало, що північнокорейські солдати, які воювали на боці Росії проти України, були відведені з лінії фронту в Курській області після серйозних втрат.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що в Курській області РФ приблизно три тижні не відмічається присутність північнокорейських військ.

«Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти», - сказав речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі Українській правді.