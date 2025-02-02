Моя відповідь — бажано це зробити ще до першого прояву у публічному просторі в цьому амплуа (з цим позиціонуванням). В ідеалі — звернутися до фахівця з формування та розвитку персонального бренду. Тим більше, якщо ви бачите своє майбутнє в політиці (державному управлінні).

«Гляньте, яка ви гарна, таку ніхто не звільнить» — цитата з серіалу «Дипломатка» (2023), 1 сезон, 2 серія. Сюжет серії демонструє те, як важливо стратегічно підійти до формування іміджу та першого «дотику» на посаді. Цим уривком зосереджую вашу увагу на важливості створення публічного образу. Це неабияк важливо для політичних і державних діячів. Сюжет фільму демонструє, як зовнішній вигляд, стиль і позиціонування відіграють значну роль у кар’єрі чиновника.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото - скріншот з серіалу.

У контексті сюжету головна героїня — новий посол США у Великій Британії — отримує пораду щодо свого іміджу. Її представляють через публікацію у престижному журналі (Vogue), що створює позитивний публічний образ, далекий від політичних конфліктів. Це стратегічний хід: замість того, щоб зосереджувати увагу на складних політичних аспектах її роботи, стаття акцентує увагу на особистісних якостях і харизмі.

Advertisement

Як експерт з формування та розвитку персонального бренду в сфері політики, акцентую вашу увагу саме на цьому епізоді не дарма. Багато хто з публічних людей недооцінюють результат дій або ж бездіяльності у цьому напрямку. Ця ситуація показує, що для дипломатів, політиків і державних діячів важливо не лише приймати рішення, а й правильно себе презентувати. Позитивний імідж у суспільстві — це ресурс, який може допомогти уникнути репутаційних ризиків і посилити довіру до особи.

Advertisement

Отже,

Створення іміджу. Зовнішній вигляд, який відповідатиме позиціонуванню.

Зовнішній вигляд, який відповідатиме позиціонуванню. Перший дотик. ЗМІ-видання (відоме), нейтральне до всіх політичних процесів, чвар та іншого негативу. У сюжеті серіалу «Дипломатка», який я привела для прикладу, англійців із новим послом США у Великій Британії знайомить журнал Vogue.

І що б вам хто не казав про створення іміджу: «про це подумаємо після», «після» може бути вже не актуально. Ваш презентабельний зовнішній вигляд та правильне позиціонування із висвітленням в ЗМІ, зроблять свою справу.

Не можу обійти в цьому контексті й результати дослідження, зроблені Edelman Trust Barometer, Pew Research Center та Gallup.

Дослідження Edelman Trust Barometer (2023) показує, що 58% людей довіряють лідерам думок і впізнаваним особистостям більше, ніж традиційним медіа.

Моя рекомендація: Інвестуйте час та гроші в персональний бренд, іміджеві заходи та вашу популяризацію. При цьому, акцентую вашу увагу, на двох речах – ваше чітке позиціонування і цільова аудиторія, до якої ви звертаєтесь. Вам не потрібні усі. Чим вужча експертність, тим краще. Це суттєво заощадить вам рекламний бюджет та швидко виведе на лідируючі позиції в інфопросторі.

Advertisement

За даними Pew Research Center, 74% американців отримують інформацію про політиків саме через соціальні мережі та новинні портали, що підтверджує важливість контролю над персональним брендом.

Моя рекомендація: персональний бренд має бути сформований з урахуванням найменших дрібниць. Адже це про місію, цінності та ваш спосіб життя в цілому. Він має гармонійно вписуватися в усі сфери вашого життя.

У Європі та США 85% виборців зазначають, що образ політика, який вони бачать у медіа, впливає на їхні політичні уподобання (згідно з дослідженням Gallup).

Фото - скріншот з серіалу.

Україна в цьому контексті не є виключенням. Не дарма у період виборів, публічні проявлення тих чи інших кандидатів, набирають неабиякого масштабу. Вони не сходять з екранів телевізорів, їх обличчями обклеєна половина біл-бордів міста. І якщо ви думаєте, що на «думаючих» людей це ніяк не впливає, адже ви робите свій вибір, ґрунтуючись на зважених рішеннях, то запевняю вас, що такий термін, як «психологія мас» із року в рік підтверджує свою ефективність.

Advertisement

Формування персонального бренду має бути стратегічним. Його розвиток має враховувати сучасні тенденції медіаприсутності, оскільки політичний успіх значною мірою залежить від сприйняття вас цільовою аудиторією через інформаційний простір.