Головне управління розвідки Міністерства оборони України відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.

Про це ідеться у розміщеній у Фейсбуці заяві щодо неправдивих звинувачень влади Словаччини на адресу ГУР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

31 січня 2025 року офіційні особи Словаччини під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки: нібито військовослужбовці “підпорядкованого” ГУР Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

Advertisement

ГУР відкидає звинувачення Фіцо в причетності до протестів у Словаччині

В ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії, ідеться в заяві.

Більше по темі В Одесі зустріли моряків, звільнених з єменського полону Українці перебували у полоні єменських хуситів понад рік. Їх звільнили кілька днів тому.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою “Грузинський національний легіон”.

Advertisement

Що стосується Міжнародного легіону ГУР, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

“Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його”, - зауважили в розвідці.

ГУР заявляє, що рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.

Advertisement

Також ГУР наголошує, що перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана Росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії.

“Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди”, - заявили в ГУР і зауважили, що саме Росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами вільного світу, дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а навіть здійснює політичні вбивства на території Європи.