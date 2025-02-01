14:00 ​​Кількість жертв ракетного удару по Полтаві зросла до п’яти.

12:13 До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві.

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Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. Серед них - 3 дітей.

Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві

Зранку російські війська вдарили ракетою по Полтаві. Влучили у житловий будинок.

Станом на 9:31 було відомо про трьох загиблих.

10 людей постраждали. Серед них - дитина.

Надзвичайники врятували 21 людину.

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На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зруйновано під’їзд із першого по 5 поверх. Через російський удар виникла пожежа.

Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.