14:00 Кількість жертв ракетного удару по Полтаві зросла до п’яти.
12:13 До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві.
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Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. Серед них - 3 дітей.
Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві
Зранку російські війська вдарили ракетою по Полтаві. Влучили у житловий будинок.
Станом на 9:31 було відомо про трьох загиблих.
10 людей постраждали. Серед них - дитина.
Надзвичайники врятували 21 людину.
На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.
Зруйновано під’їзд із першого по 5 поверх. Через російський удар виникла пожежа.
Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
Обстріли Полтавщини
Армія РФ атакувала область протягом ночі.
Обласна влада повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
Ракетний удар по центру Одеси: постраждало 7 людей
Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Зазначалося, що над відновленням електропостачання працюють фахівці.