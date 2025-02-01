14:00 ​​Кількість жертв ракетного удару по Полтаві зросла до п’яти.

12:13 До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві. 

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Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. Серед них - 3 дітей.

Війська РФ влучили у багатоповерхівку у Полтаві

Зранку російські війська вдарили ракетою по Полтаві. Влучили у житловий будинок. 

Станом на 9:31 було відомо про трьох загиблих. 

10 людей постраждали. Серед них - дитина. 

Надзвичайники врятували 21 людину. 

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На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи. 

Зруйновано під’їзд із першого по 5 поверх. Через російський удар виникла пожежа. 

Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

Обстріли Полтавщини

Армія РФ атакувала область протягом ночі. 

Обласна влада повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. 

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Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Зазначалося, що над відновленням електропостачання працюють фахівці. 

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