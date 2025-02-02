В Україні стартувала програма покращення здоров’я нації «МІСІЯ 50/28», яка спрямована на системну боротьбу з артеріальною гіпертензією.

Ініціатором є ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України» за підтримки ТОВ «Серв’є Україна».

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Мета програми - до 2028 року досягти контролю артеріального тиску нижче 140/90 мм рт.ст. у половини пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Артеріальна гіпертензія: що відомо про захворювання

Артеріальна гіпертензія є провідним чинником серцево-судинної захворюваності та смертності в усьому світі.

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За інформацією ВООЗ, ще у 2019 році в Україні це захворювання спостерігалася майже у 35% населення.

Проте за кваліфікованою допомогою звертається не багато українців.

Зокрема, лише 14,4% пацієнтів з підтвердженим діагнозом «артеріальна гіпертензія» постійно приймають препарати для зниження і контролю артеріального тиску.

В умовах війни ця проблема стає ще актуальнішою.

За даними дослідницької компанії Gradus Research, з 24 лютого 2022 року зросла частка громадян, що ведуть сидячий спосіб життя, не займаються спортом, змінили свої харчові звички тощо.

Також значно збільшився загальний рівень повсякденного стресу.