В Україні стартувала програма покращення здоров’я нації «МІСІЯ 50/28», яка спрямована на системну боротьбу з артеріальною гіпертензією.
Ініціатором є ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України» за підтримки ТОВ «Серв’є Україна».
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Мета програми - до 2028 року досягти контролю артеріального тиску нижче 140/90 мм рт.ст. у половини пацієнтів з артеріальною гіпертензією.
Артеріальна гіпертензія: що відомо про захворювання
Артеріальна гіпертензія є провідним чинником серцево-судинної захворюваності та смертності в усьому світі.
За інформацією ВООЗ, ще у 2019 році в Україні це захворювання спостерігалася майже у 35% населення.
Проте за кваліфікованою допомогою звертається не багато українців.
Зокрема, лише 14,4% пацієнтів з підтвердженим діагнозом «артеріальна гіпертензія» постійно приймають препарати для зниження і контролю артеріального тиску.
В умовах війни ця проблема стає ще актуальнішою.
За даними дослідницької компанії Gradus Research, з 24 лютого 2022 року зросла частка громадян, що ведуть сидячий спосіб життя, не займаються спортом, змінили свої харчові звички тощо.
Також значно збільшився загальний рівень повсякденного стресу.
Водночас доступ до медичних послуг ускладнений внутрішнім переміщенням та високим навантаженням на медичну систему.
«Смертність у зв’язку з серцево-судинними захворюваннями в Україні складає майже 70%. В той самий час у країнах Євросоюзу цей показник хіба незначно перевищує 50%. Ми маємо великі резерви, які можна залучити для зменшення смертності, і в першу чергу це стосується заходів проти артеріальної гіпертензії», - зазначив Володимир Коваленко, генеральний директор Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М. Д. Стражеска.
За словами завідувачки відділу артеріальної гіпертензії та коморбідної патології Лариси Міщенко, в Україні приблизно 10 мільйонів пацієнтів з гіпертензією. Це з урахуванням не діагностованих випадків.
«Можливі наслідки гіпертензії - мозковий інсульт, інфаркт міокарда, ниркова та серцева недостатність - значно обмежують можливості людини і суттєво знижують якість її життя аж до інвалідності», - додала Лариса Міщенко.
Програма «МІСІЯ 50/28» та її мета
Програма «МІСІЯ 50/28» дозволить впровадити стратегії лікування артеріальної гіпертензії, які охоплюють широкі верстви населення.
Серед завдань - підвищити обізнаність лікарів щодо рекомендованих підходів у лікуванні захворювання та активно залучити якомога більше пацієнтів до контролю артеріальної гіпертензії.
«Завдяки спільним зусиллям з асоціацією кардіологів покращити глобальну допомогу пацієнтам з гіпертонічною хворобою в Україні цілком реально. Як компанія, що працює в Україні вже 25 років і є лідером у сфері лікування серцево-судинних захворювань, для «Серв’є» велика честь підтримати програму «МІСІЯ 50/28», - сказав генеральний директор ТОВ «Серв’є Україна» Ніколя Клаврель.
Координатори програми наголошують, що проблема артеріальної гіпертензії є фундаментальною проблемою громадського здоров’я та добробуту населення.
Розв’язати проблему можна тільки комплексно із залученням лікарів усіх ланок та заохоченням пацієнтів.
Зокрема, залучення сімейних лікарів допоможе забезпечити широке інформування пацієнтів про небезпеку підвищеного тиску і водночас оцінити ефективність програми «МІСІЯ 50/28» в національному масштабі.
Реєстрація на електронному ресурсі програми доступна в усіх регіонах України, для всіх лікарів, які хочуть зробити свій внесок у профілактику серцево-судинних захворювань.
Посилання на сайт проєкту: https://cardioprostir.com.ua/mission5028.