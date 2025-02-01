Військове командування РФ демонструє, що воно готове брати участь в операціях, які можуть тривати до дев’яти місяців, ймовірно виходячи з припущення або прямого знання того, що Путін не має наміру закінчувати війну в Україні в найближчому майбутньому.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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Мета росіян на фронті
Аналітики зауважують, що російські війська поступово, з зими 2023-2024 років, працюють над тим, щоб витіснити українські сили зі східного берега річки Оскіл.
Оточення Куп’янська майже напевно буде багатомісячною операцією, яка вимагатиме від російських військ закрити пролом завширшки 25-30 кілометрів, а також форсувати і підтримувати логістику через річку Оскіл і захоплювати невеликі населені пункти на своєму шляху.
Наразі російські війська знаходяться на відстані 30 і 35 кілометрів від Великого Бурлука від найближчої точки наступу на Куп’янському і Вовчанському напрямках відповідно, і російські війська можуть витратити від шести місяців до року на повільне, але впевнене просування до Великого Бурлука.
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«Російське командування, схоже, не переймається швидкістю чи послідовністю свого просування в Україні, ймовірно, тому, що вважає, що війна триватиме доти, доки Росія не завдасть військової поразки Україні», - вважають аналітики.
Вони наголошують, що російські військові витратили чотири місяці на захоплення Авдіївки, і більшу частину 2024 року працювали над вирівнюванням лінії фронту на заході Донецької області, а останні три роки намагаються захопити решту території Донецької та Луганської областей, але, схоже, не особливо переймаються прискоренням цього просування.
«Теорія перемоги» Путіна
У звіті пишуть, що Путін раніше сформулював свою «теорію перемоги», яка передбачає, що російські військові зможуть продовжувати поступове, повзуче просування в Україні, і неодноразово вказував, що він не зацікавлений у вирішенні війни на будь-яких умовах, окрім тих, які він продиктує.
«Російське командування враховує ці заяви і, ймовірно, приходить до логічного висновку, що Путін не зацікавлений у завершенні війни і має намір продовжувати воювати доти, доки не досягне своїх цілей в Україні, які полягають у поваленні нинішнього українського уряду і повному знищенні української армії.