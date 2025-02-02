10:41 У Полтаві знову зросла кількість загиблих.
Натепер відомо про 14 жертв. Серед них - 2 дитини.
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Удар по Полтаві: що відомо про постраждалих
Зранку було відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару у Полтаві.
Напередодні ввечері у лікарні померла одна людина. Про це повідомили в ДСНС.
Серед жертв росіян - двоє дітей.
Через російський обстріл постраждало 17 людей. Серед потерпілих - 4 дитини.
Надзвичайники врятували 22 мешканців.
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованого будинку. До пошуків залучили кінологів.
У Полтаві жалоба за загиблими
У Полтаві та області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого - з 2 по 4 лютого.
За тиждень РФ запустила по Україні 50 ракет та сотні дронів
Росіяни атакували Полтаву ракетою Х-22.
Поцілили у п’ятиповерхівку. Зруйнований під’їзд з першого по п’ятий поверхи.
Пошкоджено сусідні будинки та автівки.