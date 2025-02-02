10:41 У Полтаві знову зросла кількість загиблих. 

Натепер відомо про 14 жертв. Серед них - 2 дитини. 

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Удар по Полтаві: що відомо про постраждалих 

Зранку було відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару у Полтаві.

Напередодні ввечері у лікарні померла одна людина. Про це повідомили в ДСНС. 

Серед жертв росіян - двоє дітей. 

Через російський обстріл постраждало 17 людей. Серед потерпілих - 4 дитини. 

Надзвичайники врятували 22 мешканців.

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Рятувальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованого будинку. До пошуків залучили кінологів. 

У Полтаві жалоба за загиблими

У Полтаві та області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого - з 2 по 4 лютого. 

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У своєму вечірньому зверненні глава держави вкотре нагадав, що Росія використовує сотні іноземних компонентів у дронах та ракетах, якими атакує Україну.

Росіяни атакували Полтаву ракетою Х-22. 

Поцілили у п’ятиповерхівку. Зруйнований під’їзд з першого по п’ятий поверхи. 

Пошкоджено сусідні будинки та автівки. 

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