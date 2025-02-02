Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу.

Він назвав це «червоною лінією, яку не можна перетинати».

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Вбивство військових в тилу: реакція Сухопутних військ

«Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув», - написав командувач.

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Михайло Драпатий наголосив, що жодних виправдань вбивства чи нападу на військових ТЦК немає. Такі дії, на думку командувача, вимагають жорсткої реакції влади.

«Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв», - зазначив Драпатий.

Також він сподівається на реакцію суспільства.

«Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість», - додав військовий.

У Пирятині застрелили військового ТЦК

Минулої ночі у Пирятині застрелили військовослужбовця Полтавського ТЦК.

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Сталося це на заправці під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.

Невідомий у балаклаві вимагав віддати йому зброю, після відмови - вистрелив у військового та втік з одним із мобілізованих.

Згодом підозрюваних затримали.

Вибух у рівненському ТЦК

Також у суботу пролунав вибух у рівненському ТЦК.

Загинула одна людина.

Ще шестеро були поранені.

«Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух», - без деталей повідомили в поліції.