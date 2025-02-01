На автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК.
Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ України.
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Вбивство військового ТЦК у Пирятині
Сталося це 1 лютого на АЗС у Пирятині під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.
«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця», - повідомили у Сухопутних військах.
Військових отримав тяжке поранення. Він загинув на місці.
«У загиблого військовослужбовця територіального центру комплектування залишилися дружина, діти, батьки», - повідомили в Полтавському ТЦК.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК
Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих.
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За кілька годин підозрюваного затримали.
«Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили», - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Фігурантам мають оголосити про підозри та обрати запобіжні заходи.