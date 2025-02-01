На автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ України.

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Вбивство військового ТЦК у Пирятині

Сталося це 1 лютого на АЗС у Пирятині під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.

«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця», - повідомили у Сухопутних військах.

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Військових отримав тяжке поранення. Він загинув на місці.

«У загиблого військовослужбовця територіального центру комплектування залишилися дружина, діти, батьки», - повідомили в Полтавському ТЦК.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК

Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих.

Більше по темі Поліція викрила десятки схем перевезення ухилянтів за кордон Напередодні правоохоронці провели 270 обшуків у 19 регіонах України.

За кілька годин підозрюваного затримали.

«Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили», - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.