Володимир Зеленський наголошує, що Сполученим Штатам не варто обговорювати з Росією війну в Україні без залучення представників нашої держави.

Про це Президент України сказав в інтервʼю АР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“США та Росія можуть мати власні відносини, але розмови про Україну без нас дуже небезпечні для усіх”, - наголосив він.

Переговори США та Росії про закінчення війни в Україні

Зеленський зазначив, що його команда перебуває у контакті з новою адміністрацією США.

“Перш за все нам треба провести із ним (Трампом - ред.) зустріч. До речі, цього хочуть також усі в Європі” - зауважив Президент України, згадавши про “спільне бачення швидкого завершення війни”.

Advertisement

На думку українського лідера, Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, пригрозивши йому запровадженням санкцій проти російського енергетичного сектору та продовжуючи підтримувати обороноздатність України. “Це - найшвидші й найважливіші кроки”, - переконаний Зеленський.

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить «дуже серйозні дискусії» з Росією щодо війни в Україні.

Він анонсував свою розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

Advertisement

Мовляв, незабаром вони можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази війни.

«Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо закінчити цю війну», - сказав Трамп.

Як саме це збираються робити, Дональд Трамп не уточнив.