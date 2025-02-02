Володимир Зеленський наголошує, що Сполученим Штатам не варто обговорювати з Росією війну в Україні без залучення представників нашої держави.

Про це Президент України сказав в інтервʼю АР.

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“США та Росія можуть мати власні відносини, але розмови про Україну без нас дуже небезпечні для усіх”, - наголосив він.

Переговори США та Росії про закінчення війни в Україні

Зеленський зазначив, що його команда перебуває у контакті з новою адміністрацією США.

“Перш за все нам треба провести із ним (Трампом - ред.) зустріч. До речі, цього хочуть також усі в Європі” - зауважив Президент України, згадавши про “спільне бачення швидкого завершення війни”.

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На думку українського лідера, Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, пригрозивши йому запровадженням санкцій проти російського енергетичного сектору та продовжуючи підтримувати обороноздатність України. “Це - найшвидші й найважливіші кроки”, - переконаний Зеленський.

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Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить «дуже серйозні дискусії» з Росією щодо війни в Україні. 

Він анонсував свою розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

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Мовляв, незабаром вони можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази війни.

«Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо закінчити цю війну», - сказав Трамп.

Як саме це збираються робити, Дональд Трамп не уточнив. 

 

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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