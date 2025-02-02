Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села. 

Окупанти запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

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Такі дані назвав президент Володимир Зеленський

Він вкотре закликав міжнародних партнерів посилювати нашу ППО та зміцнювати оборону. 

«Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні», - наголосив глава держави. 

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Іноземні компоненти в російській зброї 

У своєму зверненні 1 лютого Володимир Зеленський знову наголосив, що Москва використовує іноземні компоненти для виробництва дронів та ракет. 

Президент переконаний, що власними силами РФ не змогла б щодня атакувати Україну. 

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Зранку російські війська вдарили по селу Шевченко.

«Кожен російський «шахед», кожна російська ракета - це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії - усі ці «іскандери», «калібри» та інші засоби для убивств - це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка», - сказав Зеленський. 

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Він просить світ максимально тиснути на країну-агресорку, аби не дозволяти РФ обходити санкції. 

Удар по Полтаві: кількість загиблих зростає 

У суботу російські війська вдарили по Полтаві ракетою Х-22. 

Поцілили у п’ятиповерхівку та зруйнували під’їзд.

Кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 11:00 відомо про 14 жертв. Серед них - двоє дітей. 

Постраждало 17 людей. 

Рятувальники продовжують розбирати завали. 

У місті та області - триденна жалоба. 

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