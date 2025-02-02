Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села.
Окупанти запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.
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Такі дані назвав президент Володимир Зеленський.
Він вкотре закликав міжнародних партнерів посилювати нашу ППО та зміцнювати оборону.
«Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні», - наголосив глава держави.
Іноземні компоненти в російській зброї
У своєму зверненні 1 лютого Володимир Зеленський знову наголосив, що Москва використовує іноземні компоненти для виробництва дронів та ракет.
Президент переконаний, що власними силами РФ не змогла б щодня атакувати Україну.
Через обстріли на Донеччині поранено троє людей
«Кожен російський «шахед», кожна російська ракета - це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії - усі ці «іскандери», «калібри» та інші засоби для убивств - це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка», - сказав Зеленський.
Він просить світ максимально тиснути на країну-агресорку, аби не дозволяти РФ обходити санкції.
Удар по Полтаві: кількість загиблих зростає
У суботу російські війська вдарили по Полтаві ракетою Х-22.
Поцілили у п’ятиповерхівку та зруйнували під’їзд.
Кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 11:00 відомо про 14 жертв. Серед них - двоє дітей.
Постраждало 17 людей.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
У місті та області - триденна жалоба.