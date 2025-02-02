У Божковській колонії №16 на Полтавщині діяла організована група, яка катувала й вбивала ув’язнених.
Про це повідомили в ДБР.
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Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.
Катування і вбивства Божковській колонії
Масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії викрили ще навесні 2024 року.
Під час слідчих дій з’ясувалося, що у закладі не лише знущалися над ув’язненими, а й фактично вбивали їх. До летальних випадків, за даними бюро, призводили жорстокі катування.
У ДБР кажуть, що жертвами були майже всі, хто потрапляв туди вперше.
«Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи», - зазначили у ДБР.
У відомстві додали, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання.
Новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи це на камеру. У разі відмови ув’язнених били.
Слідчі задокументували факт, коли одному із засуджених завдали понад 200 ударів.
П’ятьом службовим особам Божковської виправної колонії повідомили про нові підозри. Йдеться, зокрема, про катування та умисне тяжке тілесне ушкодження.
Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.