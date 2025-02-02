У Божковській колонії №16 на Полтавщині діяла організована група, яка катувала й вбивала ув’язнених.

Про це повідомили в ДБР.

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Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

Катування і вбивства Божковській колонії

Масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії викрили ще навесні 2024 року.

Під час слідчих дій з’ясувалося, що у закладі не лише знущалися над ув’язненими, а й фактично вбивали їх. До летальних випадків, за даними бюро, призводили жорстокі катування.

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У ДБР кажуть, що жертвами були майже всі, хто потрапляв туди вперше.

«Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи», - зазначили у ДБР.

У відомстві додали, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання.

Новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи це на камеру. У разі відмови ув’язнених били.

Слідчі задокументували факт, коли одному із засуджених завдали понад 200 ударів.