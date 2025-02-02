Росія передчасно повертає на фронт своїх поранених солдатів. Є випадки, коли військові РФ знову стають у стрій, повністю не одужавши.

Про це пише британська розвідка.

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Росія повертає на війну поранених солдатів

У Міноборони Британії звернули увагу на те, що РФ формує штурмові групи із бійців, яких завчасно повернули з лікування.

«Дуже ймовірно, що поранені російські військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях», - йдеться в огляді.

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До прикладу, з відкритих джерел стало відомо, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.

Аналітики не виключають, що таким чином російське командування хоче зменшити навантаження на медичну систему.

«Це зменшує навантаження на перевантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань», - пояснили розвідники.

Втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили понад 840 тисяч своїх армійців.

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Лише за останню добу у ворога мінус 1320 солдатів.

Також протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та одну РСЗВ.

Противник не дорахується ще майже сотні безпілотників оперативно-тактичного рівня та 80 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.