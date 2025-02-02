У неділю зранку російські війська обстріляли село Шевченко на Донеччині.
Внаслідок атаки поранено троє людей.
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Пошкоджено два будинки.
Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
Обстріли Донеччини: окупанти вбили мирного мешканця
Протягом доби війська РФ атакували 10 населених пунктів області.
У Покровську росіяни вдарили дронами по двох цивільних автівках.
Загинув чоловік.
Також ворог поцілив по приватному будинку. Є поранений.
У Мирнограді внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти. У Костянтинівці - АЗС і цивільне авто. У Родинському та Олексієво-Дружківці руйнувань зазнали приватні оселі.
З РСЗВ «Смерч» окупанти накрили Білицьке. Пошкодили 6 приватних будинків і цивільне авто.
Також з РСЗВ агресор вдарив по Лиману. У місті пошкоджено три домогосподарства й газопровід.
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Скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні за тиждень
Протягом тижня російські війська запустили по Україні майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він вкотре закликав міжнародних партнерів посилювати нашу ППО та зміцнювати оборону.
Також глава держави вказав на те, що Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для виробництва своїх дронів та ракет.
«Кожен російський «шахед», кожна російська ракета - це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії - усі ці «іскандери», «калібри» та інші засоби для убивств - це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка», - сказав Зеленський у зверненні 1 лютого.