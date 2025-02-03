Попередник і головний внутрішньополітичний опонент президента Володимира Зеленського Петро Порошенко рішуче відкинув ідею проведення виборів в Україні у воєнний час.

Лідер партії «Європейська Солідарність» переконаний, що початок виборчих процесів в Україні під час війни підірве внутрішню єдність і піде лише на користь російському ворогу, повідомив 30 січня офіційний сайт його партії.

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Ця заява депутата під час зустрічі з дипломатами, політиками та експертами у Французькому інституті міжнародних відносин прозвучала як пряма відповіддю на відверті заклики нової команди президента США Дональда Трампа виконати умову, висунуту Москвою для початку мирних переговорів з Україною.

За словами спеціального представника Трампа в Україні та Росії Кіта Келлоґґа, в Україні мають бути проведені президентські та парламентські вибори, особливо в разі припинення вогню.

Як повідомила агенція Reuters 1 лютого, Келлоґґ заявив в інтерв’ю, що вибори «необхідно провести», щоб сприяти встановленню миру з Росією.

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Президент Росії Владімір Путін стверджує, що Зеленський є «нелегітимним» президентом, і заявив, що не готовий вести з ним переговори.

П’ятирічний термін Зеленського сплив у 2024 році, але в умовах воєнного стану, запровадженого в лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, президентські та парламентські вибори не можуть бути проведені.

Порошенко фактично розкритикував американського дипломата і підхід Білого дому.

«Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності. Бо вибори – це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія. Хто б став переможцем на цих виборах? Одна людина – Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього є п’ята колона. І він ніколи не відступить назад зараз, під час війни, якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно», – наголосив Петро Порошенко.

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«Ми повинні виграти війну. Ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів зараз», – заявив п’ятий Президент.

З огляду на залаштункову політичну боротьбу, що триває в Києві між силами Зеленського та Порошенка, цей акцент на єдності заради перемоги надсилає чіткий сигнал зовнішньому світу про те, якими є пріоритети України.