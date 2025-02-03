У понеділок, 3 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях. Про це повідомили Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Суспільне, Укренерго та ДТЕК.
Відключення світла: 9 областей без електроенергії
Графіки відключень наразі запроваджені в таких областях:
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
- Полтавська;
- Харківська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Кіровоградська;
- Донецька;
- Київська;
- Черкаська;
- Дніпропетровська.
У Полтавській області запроваджено першу і другу черги графіків аварійних відключень. У Сумській та Кіровоградській областях також діють екстрені обмеження.
Згодом компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях.
Чому ввели аварійні відключення в Україні?
Наразі енергетики продовжують роботу з відновлення енергосистеми та забезпечення стабільного електропостачання споживачів.
За даними Укренерго, аварійні відключення електроенергії ввели через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Станом на 8:30 3 лютого споживання електроенергії зросло на 3,3% порівняно з попереднім робочим днем через зниження температури повітря.
Хроніка війни в Україні. 3 лютого: «ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках»
1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, однак пізніше компанія скасувала обмеження.