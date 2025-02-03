У понеділок, 3 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях. Про це повідомили Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Суспільне, Укренерго та ДТЕК.

Відключення світла: 9 областей без електроенергії

Графіки відключень наразі запроваджені в таких областях:

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Полтавська;

Харківська;

Запорізька;

Сумська;

Кіровоградська;

Донецька;

Київська;

Черкаська;

Дніпропетровська.

У Полтавській області запроваджено першу і другу черги графіків аварійних відключень. У Сумській та Кіровоградській областях також діють екстрені обмеження.

Згодом компанія ДТЕК повідомила про запровадження екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях.

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Чому ввели аварійні відключення в Україні?

Наразі енергетики продовжують роботу з відновлення енергосистеми та забезпечення стабільного електропостачання споживачів.

За даними Укренерго, аварійні відключення електроенергії ввели через наслідки російських атак на енергетичну систему України. Станом на 8:30 3 лютого споживання електроенергії зросло на 3,3% порівняно з попереднім робочим днем через зниження температури повітря.

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1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, однак пізніше компанія скасувала обмеження.