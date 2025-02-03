Хоча пізніше (коли правда була розкрита) Fraxis видалив цей пост, шкоди вже було завдано, оскільки цей фейк швидко поширили інші блогери, які симпатизують анти-ЛГБТК-лобі, та російські ЗМІ.

Insider процитував кілька російських пропагандистських каналів, які поширили цю історію, засновану на повідомленні на каналі Fraxis сумнозвісного блогера-антигея, який «з’ясував», що пілотом була старший офіцер національної гвардії Вірджинії із 15-річним стажем Джо Елліс, і що вона була транссексуалкою.

Незалежний російський новинний сайт Insider.ru у своєму розділі «Антифейк» повідомив, що невдовзі після трагедії російські ЗМІ з радістю повідомили, що пілот гелікоптера був трансгендером.

Прокремлівське видання News.ru вийшло із заголовком: «Трансгендер вбив російських фігуристів у США», маючи на увазі чемпіонів світу з фігурного катання 1994 року Євгенію Шишкову і Вадима Наумова, які були пасажирами літака.

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Авіакатастрофа у Вашингтоні: що сталося?

Новий російський сайт «Аргументы и факты» стверджує, що Елліс була стажеркою, що авіакатастрофа могла статися саме через її «хаотичне керування гелікоптером», і що вона критикувала політику президента США Дональда Трампа, спрямовану на виключення трансгендерних людей з військової служби.

У п’ятницю були встановлені особи двох із трьох членів екіпажу «Чорного яструба»: старшина Ендрю Івз, пілот, і старший сержант Райан О’Хара, головний авіамеханік. Як повідомляє британська газета Daily Mail, інформація про третього члена екіпажу спочатку не розголошувалася на прохання родини, але в суботу відділ зв’язків з громадськістю Армії США іповідомив, що командиром екіпажу була капітан авіації Ребекка Лобач.

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Тим часом Джо Елліс, пілот UH60 Blackhawk, написала в п’ятницю на Facebook у відповідь на чутки, що пов’язують її з авіакатастрофою у Вашингтоні:

«В інтернеті сталося якесь божевілля, і мене називають одним із пілотів, які загинули в авіакатастрофі у Вашингтоні. Будь ласка, повідомляйте про будь-які акаунти або повідомлення, які ви бачите. Це ображає жертв і сім’ї загиблих, і вони заслуговують на краще, ніж ця маячня від ботів і тролів в інтернеті».

Прикметно, що в усіх повідомленнях російських ЗМІ підкреслювалося, що «ЛГБТ-спільнота визнана екстремістською в Російській Федерації, де така діяльність заборонена».

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Російський політик, колишній чемпіон з дзюдо Дмитрій Носов заявив News.ru, що після авіакатастрофи у Вашингтоні трансгендерні люди будуть «вилітати» зі Збройних сил США набагато швидше.