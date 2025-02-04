У 2024 році компанія Філіп Морріс в Україні сплатила 52,2 млрд грн податків, що на понад 14 мільярдів гривень (або 38%) більше порівняно з 2023 роком.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

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Основну частину відрахувань склали акцизний податок у розмірі 25,6 млрд грн та податок на додану вартість (ПДВ) – 8,6 млрд грн.

Сума сплачених податків Філіп Морріс в Україні за 2024 рік включає сплату податків ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн».

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«Філіп Морріс в Україні у 2024 році суттєво збільшила податкові відрахування до українського бюджету, вчергове підтвердивши статус одного з найбільших платників податків та надійного економічного партнера для держави. Сплачені понад 52 млрд грн стали важливим внеском у підтримку економічної стабільності в країні, особливо під час війни», – зазначив фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко.

За його словами, збільшення податкових відрахувань стало можливим передусім завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками, яке призвело до зменшення тіньового ринку тютюнових виробів з 25% до 12.6%, поступовому відновленню частки компанії на українському ринку, а також успішного запуску останньої версії пристрою для нагрівання тютюну IQOS ILUMA, в комерціалізацію якої було вкладенло 11 млн дол США.

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Окрім того, суттєву роль у збільшенні надходжень до державного бюджету відіграла нова фабрика на Львівщині, інвестиції в запуск якої склали 30 млн доларів США та відкрили нові можливості для компанії в Україні.

Як повідомлялося, у 2023 році Філіп Морріс в Україні сплатила 37,8 млрд грн податків, серед яких 30,3 млрд грн становили податки, пов’язані з реалізацією продукції (акциз, ПДВ тощо).

Компанія «Філіп Морріс Україна» працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів США. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику в Львівській області, в яку інвестувала $30 млн та створила 250 робочих місць.

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З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.