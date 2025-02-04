Британський журналіст Пірс Морган анонсував 90-хвилинне інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.
Пірс Морган анонсував розмову із Зеленським − подробиці
За словами Моргана, розмова була “напрочуд відвертою”. Інтерв’ю буде опубліковано ввечері 4 лютого на YouTube-каналі журналіста.
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“Ви не захочете це пропустити”, − зазначив Морган.
Анонс інтерв’ю з’явився після скандальної заяви американського журналіста Такера Карлсона, який в інтерв’ю Моргану назвав Зеленського “диктатором”.
Карлсон стверджував, що Зеленський “не обраний”, “заборонив релігійну конфесію”, “убив своїх політичних опонентів” і “заборонив мовну групу”. Він також обурився тим, що українці нібито витрачають “його гроші” за кордоном.
🔥WORLD EXCLUSIVE🔥— Piers Morgan (@piersmorgan) February 3, 2025
I did a 90-minute interview with Ukraine’s President Zelensky today. It was remarkably candid, revealing, and news-making - and drops on our @PiersUncensored YouTube channel tomorrow evening. You won’t want to miss this…. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/leXyfFTxrX
Хто такий Такер Карлсон?
Такер Карлсон – консервативний коментатор і частий гість Кремля. Нещодавно він отримав щойно запроваджену нагороду “Чемпіон Америки”.
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На початку цього року Такер Карлсон став першим американським медійним діячем, який взяв інтерв’ю у Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і зазнав нищівної критики за свою боязкість у розмові з російським лідером.
Під час іншого інтерв’ю вже з міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим, Карлсон дав йому вдосталь часу для кремлівських погроз ядерним кінцем світу. Той висловив надію, що Захід “серйозно” сприйняв нещодавнє використання Москвою гіперзвукової ракети в Україні, і попередив, що Росія готова використовувати «будь-які засоби» для свого захисту.