Карлсон стверджував, що Зеленський “не обраний”, “заборонив релігійну конфесію”, “убив своїх політичних опонентів” і “заборонив мовну групу”. Він також обурився тим, що українці нібито витрачають “його гроші” за кордоном.

Анонс інтерв’ю з’явився після скандальної заяви американського журналіста Такера Карлсона, який в інтерв’ю Моргану назвав Зеленського “диктатором”.

За словами Моргана, розмова була “напрочуд відвертою”. Інтерв’ю буде опубліковано ввечері 4 лютого на YouTube-каналі журналіста.

Хто такий Такер Карлсон?

Такер Карлсон – консервативний коментатор і частий гість Кремля. Нещодавно він отримав щойно запроваджену нагороду “Чемпіон Америки”.

Більше по темі Сибіга розкритикував заяви Путіна на тему легітимності Зеленського Очільник МЗС нагадав, що російський лідер узурпував владу, розтоптав російську конституцію, а також убив або ув’язнив опонентів.

На початку цього року Такер Карлсон став першим американським медійним діячем, який взяв інтерв’ю у Путіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і зазнав нищівної критики за свою боязкість у розмові з російським лідером.

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Під час іншого інтерв’ю вже з міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим, Карлсон дав йому вдосталь часу для кремлівських погроз ядерним кінцем світу. Той висловив надію, що Захід “серйозно” сприйняв нещодавнє використання Москвою гіперзвукової ракети в Україні, і попередив, що Росія готова використовувати «будь-які засоби» для свого захисту.