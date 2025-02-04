У Нідерландах знайшли роботу 59% українців, які втекли від війни та перебувають у віці від 15 до 65 років.

Загалом ідеться про понад 92 тисячі людей, станом на 1 листопада 2024 року, повідомляє Статистичне управління Нідерландів (CBS), спираючись на нові дані.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Де працюють українці у Нідерландах

У 2024 році спостерігалася позитивна динаміка у працевлаштуванні українських біженців. Для порівняння 1 листопада 2023 року було працевлаштовано 55% біженців.

У Нідерландах для українських біженців, які постраждали від російської агресії, передбачено спрощений порядок працевлаштування.

Advertisement

Їм не потрібно отримувати окремий дозвіл на роботу, на відміну від громадян інших країн, що не є членами Європейського Союзу або країн Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Найбільш активними на ринку праці є українці віком від 25 до 45 років. Найменша частка працевлаштованих спостерігається серед молоді віком від 15 до 25 років.

Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”
Більше по темі

Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”

Канцлер ФРН назвав ідею президента США егоїстичною.

Гендерний розподіл серед працюючих біженців є рівномірним – чоловіки та жінки працевлаштовуються однаково часто.

Понад половина українських біженців працюють повний робочий день, що становить 35 або більше годин на тиждень. 15% працюють від 30 до 35 годин на тиждень.

Advertisement

Сфера обслуговування є найбільш популярною серед українських біженців (50%).

Важливо зазначити, що ця категорія охоплює широкий спектр діяльності, включаючи агенції з підбору персоналу, що ускладнює ідентифікацію конкретного місця роботи працівників.

Крім того, значна кількість українців знайшла роботу в таких галузях, як торгівля, логістика та готельно-ресторанний сектор (32%).

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Advertisement

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Українці за кордоном
У Братиславі бездомного українця побили до смерті Українці за кордоном
У Братиславі бездомного українця побили до смерті
Київ Пост
6г тому
СКУ закликає організації долучитися до кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Українці за кордоном
СКУ закликає організації долучитися до кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!”
Світовий Конґрес Українців
22г тому
Українці в Австралії виступили проти показу пропагандистського фільму «Росіяни на війні» Українці за кордоном
Українці в Австралії виступили проти показу пропагандистського фільму «Росіяни на війні»
Світовий Конґрес Українців
23г тому
Виїзд чоловіків за кордон у 2025 році: хто має право виїхати за кордон під час воєнного стану? Мобілізація
Виїзд чоловіків за кордон у 2025 році: хто має право виїхати за кордон під час воєнного стану?
Вікторія Рокицька
1д тому
Читати далі
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України Європа
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України
Київ Пост
1г тому
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України Європа
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України
Київ Пост
2г тому
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси” США
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”
За матеріалами Укрінформ
4г тому
ЄС хоче дозволити депортацію деяких біженців Європа
ЄС хоче дозволити депортацію деяких біженців
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Філіп Морріс у 2024 році збільшила податкові відрахування до бюджету України на 38%
Далі » Українські військові ВНЗ розширюють підготовку за деякими спеціальностями