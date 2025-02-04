У Нідерландах знайшли роботу 59% українців, які втекли від війни та перебувають у віці від 15 до 65 років.

Загалом ідеться про понад 92 тисячі людей, станом на 1 листопада 2024 року, повідомляє Статистичне управління Нідерландів (CBS), спираючись на нові дані.

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Де працюють українці у Нідерландах

У 2024 році спостерігалася позитивна динаміка у працевлаштуванні українських біженців. Для порівняння 1 листопада 2023 року було працевлаштовано 55% біженців.

У Нідерландах для українських біженців, які постраждали від російської агресії, передбачено спрощений порядок працевлаштування.

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Їм не потрібно отримувати окремий дозвіл на роботу, на відміну від громадян інших країн, що не є членами Європейського Союзу або країн Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Найбільш активними на ринку праці є українці віком від 25 до 45 років. Найменша частка працевлаштованих спостерігається серед молоді віком від 15 до 25 років.

Гендерний розподіл серед працюючих біженців є рівномірним – чоловіки та жінки працевлаштовуються однаково часто.

Понад половина українських біженців працюють повний робочий день, що становить 35 або більше годин на тиждень. 15% працюють від 30 до 35 годин на тиждень.

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Сфера обслуговування є найбільш популярною серед українських біженців (50%).

Важливо зазначити, що ця категорія охоплює широкий спектр діяльності, включаючи агенції з підбору персоналу, що ускладнює ідентифікацію конкретного місця роботи працівників.

Крім того, значна кількість українців знайшла роботу в таких галузях, як торгівля, логістика та готельно-ресторанний сектор (32%).

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

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Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).