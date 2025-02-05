У рамках масштабної реформи, покликаної перетворити часто безсистемну регіональну структуру командування Збройних сил України на сучасну бойову машину. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський оголосив у понеділок, що фронтові з’єднання будуть перетворені на командні групи корпусного рівня, сформовані на базі найефективніших бойових бригад.

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму телевізійному зверненні, що глибокі зміни в структурі ЗСУ та командних ланцюжках бойових підрозділів підвищать ефективність бойових дій і зроблять можливим ротацію підрозділів, які іноді перебувають на лінії фронту більше року, для відпочинку та відновлення сил.

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Фронтові командири і солдати давно скаржаться на політику ЗСУ, яка полягає в жонглюванні сотнями невеликих підрозділів на 1000-кілометровому фронті без централізованого місцевого командування.

Штаб армії в Києві часто керує навіть крихітними боями, що ускладнює координацію і навіть обмін базовою інформацією про розташування ворожих і своїх укріплень між підрозділами, які ведуть бойові дії.

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У вівторок українські військові ЗМІ підтвердили, що були віддані накази про реструктуризацію, що штаби шести корпусів візьмуть на себе безпосередній контроль над секторами фронту, і що в кожному з них буде п’ять бойових бригад загальною чисельністю 12-15 000 чоловік і близько 700-900 одиниць важкого озброєння, такого як танки, бронетранспортери та артилерія.

Юрій Бутусов, головний редактор інформаційної платформи «Цензор.нет», у коментарях у вівторок ввечері повідомив, що ЗСУ планує розширити бригади, які зазвичай налічують 1 500 - 2 000 осіб і близько 100 -150 одиниць важкого озброєння, і побудувати навколо них нові сили.

За його словами, за кожним корпусом буде закріплена певна зона відповідальності, і до його складу входитимуть артилерія, ППО, розвідка, РЕБ і підрозділи забезпечення, а загальна чисельність особового складу сягатиме 50 000.

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За статутом, до складу ЗСУ входять 9-й, 10-й, 11-й і 12-й армійські корпуси, 7-й десантно-штурмовий корпус і 30-й корпус морської піхоти. До реформ, оголошених Сирським, основна роль їхніх штабів полягала в адмініструванні та підтримці.

За словами Сирського, кожен із нових корпусів стане боєздатним, а загальновійськові з’єднання, створені на базі існуючих бригад, солдати і офіцери яких мають більш ніж трирічний воєнний досвід, стануть окремими тактичними формуваннями.

Це рішення, схоже, змінило давню політику ЗСУ, яка полягала в тому, щоб, де це можливо, просувати по службі професійних офіцерів з великим стажем, а не тих, хто до другого російського вторгнення командував маловідомими підрозділами або навіть був цивільним, але став досвідченим бойовим командиром.

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Українські ЗМІ назвали чотири з відібраних підрозділів, які мають стати основою нових корпусів. Три з них – це формування, які на початку війни не були регулярними частинами української армії, але завдяки бойовим якостям, вмілому керівництву, а в деяких випадках і потужному рекрутському резерву, з часом перетворилися на видатні бойові підрозділи.

12-а бригада Національної гвардії – набагато більш відома в Україні та за кордоном як «Азов» – розпочала війну як підрозділ місцевої оборони, відповідальний за безпеку тилових районів. Під командуванням харизматичного Дениса Прокопенка, який має вчений ступінь і володіє англійською мовою, «Азов» вів жорстоку, запеклу оборону під час тримісячної облоги Маріуполя у 2022 році. Спочатку в підрозділ набирали добровольців з південного сходу України, але зараз до нього входять добровольці з усієї країни.

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Бригада “Азов”. Джерело: https://azov.one/

У понеділок один із офіцерів «Азову» підтвердив Kyiv Post, що підрозділ буде посилено до рівня корпусу. За його словами, планується посилити його потужними артилерійськими, розвідувальними та радіотехнічними підрозділами, але, ймовірно, пройдуть місяці, перш ніж «Азов» стане повноцінним корпусом.

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3-я штурмова бригада спочатку була ненавченим цивільним підрозділом територіальної оборони Києва, який на другий день повномасштабного російського вторгнення допоміг відстояти столицю. Згодом він став досвідченим штурмовим підрозділом, який воює практично на всіх ділянках фронту.

Командир 3-ї штурмової, регіональний націоналістичний політик Андрій Білецький, командував невеликими підрозділами під час першого вторгнення Росії в Україну. У лютому 2024 року 3-я бригада провела одну з перших операцій прикриття ЗСУ, успішно визволивши іншу бригаду з пастки російських військ у Авдіївці. У понеділок офіцер бригади підтвердив Kyiv Post, що вона буде посилена до рівня корпусу.

З-я штурмова бригада. Джерело: https://ab3.army/

13-та бригада Національної гвардії “Хартія” розпочала війну як збройне формування цивільних добровольців-харків’ян. Завдяки потужній підтримці харківської бізнес-спільноти, тоді ще ненавчене формування влаштувало засідку і зупинило перший наступ росіян на друге за величиною місто України. Командир бригади Ігор Оболенський – колишній спецпризначенець, який на той час працював бізнес-менеджером.

Переформована в бригаду територіальної оборони, 13-та бригада продовжила воювати в гарячих точках по всьому фронту, особливо відзначившись під час шестимісячної битви за Бахмут. Завдяки високим стандартам і потужному забезпеченню ресурсами, вона має репутацію однієї з найкраще підготовлених бригад ЗСУ. Більшість її бійців – добровольці з північного сходу Ураїни.

Винятком є 92-а механізована бригада – одне з найстаріших регулярних військових формувань ЗСУ, що має багаторічний досвід бойових дій на Донбасі з 2014 року. 92-а зустріла друге вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року на Харківському напрямку.

Під час маневрених боїв наприкінці лютого і в березні мобільні підрозділи 92-ї зупиняли, а інколи й вщент розбивали масовані танкові атаки росіян, які значно переважали їх за чисельністю. Як і 3-я штурмова, 92-а стала «пожежною» бригадою швидкого реагування, яку керівництво ЗСУ кидало на найбільш загрозливі напрямки. 92-а стала однією з перших бригад ЗСУ, до складу якої увійшли бійці Іноземного легіону, а також спеціальний підрозділ ударних безпілотників.

92-а механізована бригада. Джерело: facebook.com/92ndSAB

Офіцер морської піхоти ВМС України підтвердив Kyiv Post, що нова 30-та бригада морської піхоти буде сформована шляхом об’єднання чотирьох існуючих бригад морської піхоти – 35-ї, 36-ї, 37-ї та 38-ї – і посилення їх підрозділами підтримки та розширеним штабом.

За його словами, основою 30-ї, найвідомішої, найстарішої та найдосвідченішої бригади морської піхоти України, є 36-та, яка брала участь в епічній обороні Маріуполя у 2022 році та провела амбітну десантну операцію через річку Дніпро у 2023-24 роках.

Як повідомляється, адміністративний 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ буде розділений на два боєздатних корпуси. Наразі почесну назву «десантно-штурмова» мають добірні регулярні армійські частини з вищими стандартами відбору та більш професійною структурою командування, хоча її бійці не є навченими парашутистами. Шість із них (46-а, 79-а, 80-а, 81-а, 82-а та 95-а) мають такий же видатний бойовий досвід, як і 92-а механізована бригада ЗСУ та 12-а і 13-а механізовані бригади Національної гвардії.

У вівторок «Українська правда» процитувала наказ Генерального штабу від 11 січня, згідно з яким загалом 50 000 військовослужбовців з інших родів військ будуть переведені до сухопутних військ у рамках плану створення корпусних з’єднань. Основна мета – забезпечити корпуси достатньою кількістю особового складу, щоб мати можливість ротації на лінії фронту.